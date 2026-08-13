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Minić: Vlada Srpske će obezbijediti 2.2 miliona KM za obnovu Studentskog centra u Zvorniku

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 20:40

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Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da će Vlada Srpske obezbijediti 2,2 miliona KM za potpunu obnovu objekta Studentskog centra u Zvorniku, energetsku sanaciju, uređenje fasade i krova, rekonstrukciju studentskih soba i nabavku novog inventara.

On je naveo da će studenti dobiti veće i bolje uređene sobe, kvalitetnije uslove za život i rad, kao i savremeniji prostor za laboratorijsku nastavu i naučnoistraživački rad.

"Krećemo sa rekonstrukcijom Studentskog centra u Zvorniku! Ulažemo u obrazovanje, u naše studente, u budućnost Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

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Tagovi :

Savo Minić

premijer Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Zvornik

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