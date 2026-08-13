Minić: Vlada Srpske će obezbijediti 2.2 miliona KM za obnovu Studentskog centra u Zvorniku

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da će Vlada Srpske obezbijediti 2,2 miliona KM za potpunu obnovu objekta Studentskog centra u Zvorniku, energetsku sanaciju, uređenje fasade i krova, rekonstrukciju studentskih soba i nabavku novog inventara.
On je naveo da će studenti dobiti veće i bolje uređene sobe, kvalitetnije uslove za život i rad, kao i savremeniji prostor za laboratorijsku nastavu i naučnoistraživački rad.
"Krećemo sa rekonstrukcijom Studentskog centra u Zvorniku! Ulažemo u obrazovanje, u naše studente, u budućnost Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Krećemo sa rekonstrukcijom Studentskog centra u Zvorniku!— Savo Minić (@minic_savo) August 13, 2026
Vlada Republike Srpske obezbijediće 2,2 miliona KM za potpunu obnovu objekta, energetsku sanaciju, uređenje fasade i krova, rekonstrukciju studentskih soba i nabavku novog inventara.
Studenti će dobiti veće i bolje uređene…
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