CIK BiH dijeli kazne po sopstvenom tumačenju, a ni sami ne znaju šta kažnjavaju

Centralna izborna komisija BiH konačno je saznala kako će provesti izbore, ali zato još nije baš sasvim načisto kako da se nosi s predizbornim periodom.

I danas su na sjednici odlučili da naplate oko 30-ak hiljada maraka za preuranjenu kampanju. Bliže se ukupnoj cifri od dvjesta hiljada.

Članovi CIK-a i sami priznaju da nisu sigurni za šta, zašto i kako kažnjavaju stranke. Tako to biva kad vam zakone mijenjaju i donose na adresi Emerika Bluma 1 u Sarajevu.

Možda jeste, možda nije tako u CIK-u BiH ocjenjuju šta je preuranjena izborna kampanja. Takvom procjenom od početka juna političke partije kaznili su sa 177 hiljada maraka. Nije sporno što udaraju po džepovima političara, ali jeste to što sami tumače šta je za kaznu, a šta nije. Svaka sjednica liči na prethodnu — a članovi CIK-a ništa manje zbunjeni.

„Šta je promidžba, šta nije promidžba? Šta se može smatrati kršenjem zakona, šta ne? Vrlo je tanka nit. Naravno da predstavnici političkih stranaka u medijima i da se prenose njihove političke poruke”, rekao je član Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar.

„Cijeniti svaki kontekst, zaista je neophodno jer je osjetljiva materija. Da parafraziram, politički život ne može stati, novinari takođe moraju raditi svoj posao. Šta drugo da pitaju osim šta da očekujete u tome, niko neće govoriti o sebi, neće afirmativno o protivnicima”, kazala je član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić.

Zbunjuju sjednice CIK-a, ali i Izborni zakon BiH. O preuranjenoj kampanju u zakonu samo dvije rečenice. Ovako napisane daju vjetar u leđa kadijama u CIK-u da do izbora napune punu kasu.

„Prilikom utvrđivanja da li određena aktivnost predstavlja preuranjenu kampanju CIK cijeni sve okolnosti konkretnog slučaja uključujući sadržaje ili karaktere objave ili aktivnosti, način komunikacije, korišćenje poruka, kontekst u kojem je aktivnost realizovana kao i druge relevantne činjenice koje mogu ukazivati na to da se radi o promociji političkog subjekta ili kandidata u svrhu izborne kampanje i njenog zvaničnog početka”, istakao je predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba.

Najviše kazni iz CIK-a su poslali SNSD-u. U stranci ovakvo djelovanje vide kao lov na vještice.

„Tradicionalno šta god kažem oni će opet mene kazniti. Ako kažem, recimo, da smo mi redovni tamo na kaznama i da se samo upisuju cifre... oni će mene kazniti zato što ne poštujem CIK. Oni su donijeli neke propise koji su samo njima znani i ne postoje nigdje na svijetu takvi propisi. Ali šta da radite, mi smo i pored takvih neregularnih uslova pristali da izađemo na izbore i na tim izborima ćemo učestvovati”, jasan je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Iza SNSD-a je SDP, PSS, Zdenko Lučić i SDS. Republikanci BiH kažnjeni su sa 5 hiljada maraka, po 3 hiljade platiće DF, HDZ BiH, Ujedinjena Srpska i PDP. Najviše kazni je zbog objava na društvenim mrežama. Nataša Miljanović Zubac kažnjena je zbog TV gostovanja. CIK je procijenio da je vodila preuranjenu kampanju.

„Ja prihvatam svaku kaznu, ako sam uradila nešto što ne treba. Samo da znaju svi oni koji su uključeni u to da ću ja veoma da pazim sad na sve to šta je ko rekao bilo gdje pa da ja dostavljam naknadno. Dakle tačno je, kampanja nije krenula”, izjavila je član PSS-a Nataša Miljanović Zubac.

Dok iz Republike Srpske stižu oštre kritike, drugačiji ton dolazi iz Federacije. Iz SDA poručuju da u radu CIK-a nema ništa sporno i pozivaju sve političke aktere da poštuju pravila igre.

„Evo ja sa ovog mjesta pozivam sve kandidate da poštuju izborni zakon do početka izborne kampanje i dopuste narod da radi ono što misli da je najbolje da radi”, tvrdi član SDA Šerif Špago.

CIK BiH kazne piše na osnovu anonimnih prijava ili prijava političkih subjekata. Kazne su od 3 do 30 hiljada maraka. Ćutanje je zlato ako nemate novca, tim bi ubuduće mogli da se vode oni koji su dobili kaznu pa pitali mogu li da je plate u ratama. A bilo je takvih.