Minić: Srpska napreduje krupnim koracima i želimo da to osjete građani

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Srpska u ovom momentu ide krupnim koracima naprijed, likvidna je i solventna, te je želja Vlade da to osjete građani i kroz sufinansiranje produženog boravka djece u privatnim ustanovama, kao i jednokratnu pomoć penzionerima Srpske.

"Počeli smo i sa distribucijom udžbenika. Od danas ide prva uvećana isplata boračkim kategorijama. Sve to je najavljeno i u mom ekspozeu i svemu onome što je Vlada obećala da će uraditi u ovih godinu dana", rekao je Minić novinarima u Bijeljini.

On je podsjetio da odluka o finansiranju produženog boravka djece u privatnim ustanovama mora biti funkcionalna do septembra, a kako bi i djeca koja nemaju mogućnost boravka u javnim ustanovama imala finansijsku pomoć za to.

"Te djece je oko 600 u Srpskoj. Želimo da učestvujemo u tim troškovima. U Banjaluci je to najviše izraženo", rekao je Minić.

Premijer Srpske je naveo i da je danas razgovarao sa direktorom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske radi obračuna pomoći penzionerima Srpske.

"To će biti od 80 KM do 120 KM, zavisno od iznosa penzije, za oko 290.000 naših penzionera", rekao je Minić, a prenosi Srna.