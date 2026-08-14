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Veliki talenat kojem je jedan udarac promijenio život: 7 mjeseci kome, decenija agonije i smrt u 34. godini

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 12:23

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Велики таленат којем је један ударац промијенио живот: 7 мјесеци коме, деценија агоније и смрт у 34. години
Foto: Instagram / vukojemmaofficial

Vijest koja je stigla tokom jučerašnjeg dana rastužila je cijeli svijet – umro je Pričard Kolon, bokser koji je bio predstavljan kao jedna od najvećih nada na planeti, već viđen i kao svjetski prvak...

Međutim, sudbina je odredila nešto drugačiji put, posut trnjem, bolom, tugom – i to sve poslije „samo“ jednog udarca koji je sve promijenio.

Боксерске рукавице

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Tragičan kraj tužne bokserske priče: Preminuo legendarni Pričard Kolon

„Dobro jutro svima. Sa žaljenjem vas obavještavam da je moj sin Pričard napustio ovaj zemaljski svijet. Sada je na boljem mjestu. Hvala vam za sve ove godine ljubavi i molitvi. Koliko god možete, molite se za nas“, napisao je njegov otac.

Ko je bio Pričard Kolon?

Momak iz Portorika svojevremeno je važio za jednog od najtalentovanijih boraca na svijetu. U profesionalnoj karijeri imao je 16 pobjeda iz isto toliko borbi, a čak 13 je riješio u svoju korist nokautom. Sve je bilo kao bajka, do 17. oktobra 2015. godine i borbe sa Terelom Vilijamsom, takođe neporaženim bokserom.

Jeziv udarac i događaj koji mu je promijenio život

Kolon je boksovao u Virdžiniji protiv Vilijamsa, a tokom same borbe je više puta upozoravao sudiju da se njegov rival služi nedozvoljenim udarcem u potiljak, takozvanim „rabbit punch“. Ipak, sudija nije mario za to, već je gestikulirao da se meč nastavi.

I tako je bilo sve do sedme runde, kada je Vilijams u sedmoj rundi ponovo pogodio Kolona u potiljak. Nije bilo reakcija – meč je nastavljen, do devete runde. Tada je Kolon doživio prvi nokdaun, njegov ugao je potom pomislio da je borba završena, pa su mu skinute rukavice. Upravo tada je postalo jasno da nešto nije u redu.

Nakon meča Kolon je kolabirao, završio je u bolnici i život mu se od tog trenutka drastično promijenio. Dijagnoza – subduralni hematom, odnosno krvarenje između moždanih ovojnica. Kolon je proveo čak 221 dan u komi, a nakon što se probudio sve je bilo drugačije...

Nije mogao da hoda, ali ni da govori. Imao je trajne posljedice koje su se odrazile i na njegovu cijelu okolinu. Uprkos borbi, podlegao je povredama i životnim posljedicama koje su bile mučne. Stoga, treba mu odati priznanje i zapamtiti ime – Pričard Kolon.

(Telegraf)

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Tagovi :

Pričard Kolon

bokser

tragedija

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