Šupić optužen za krijumčarenje droge preko granica BiH, Srbije i Crne Gore

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radoje Šupića (66), državljanina Srbije i BiH, zbog krijumčarenja droge.

”Optuženom se na teret stavlja da je od marta 2023. godine kao pripadnik organizovane kriminalne grupe ljudi, u više navrata neovlašteno prenosio marihuanu preko granice BiH, Crne Gore i Srbije radi dalje prodaje”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Dodaju da je optuženi drogu skrivao u posebno ugrađenom prostoru automobila kojim je upravljao.

”Nakon pretresa droga je u dva navrata oduzeta od strane pripadnika MUP-a Srbije i policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo”, navode u tužilaštvu.

Optužnicom, Šupiću se na teret stavljaju krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i neovlašteni promet opojnim drogama.