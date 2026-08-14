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Šupić optužen za krijumčarenje droge preko granica BiH, Srbije i Crne Gore

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 13:05

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Шупић оптужен за кријумчарење дроге преко граница БиХ, Србије и Црне Горе

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radoje Šupića (66), državljanina Srbije i BiH, zbog krijumčarenja droge.

”Optuženom se na teret stavlja da je od marta 2023. godine kao pripadnik organizovane kriminalne grupe ljudi, u više navrata neovlašteno prenosio marihuanu preko granice BiH, Crne Gore i Srbije radi dalje prodaje”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Dodaju da je optuženi drogu skrivao u posebno ugrađenom prostoru automobila kojim je upravljao.

”Nakon pretresa droga je u dva navrata oduzeta od strane pripadnika MUP-a Srbije i policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo”, navode u tužilaštvu.

Optužnicom, Šupiću se na teret stavljaju krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela i neovlašteni promet opojnim drogama.

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Tagovi :

trgovina drogom

organizovani kriminal

Optužnica

Tužilaštvo BiH

marihuana

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