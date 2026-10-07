Logo

Rusija zasula Kijev raketama i dronovima – gore četvrti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 07:33

Komentari:

1
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Najmanje dvije osobe poginule su u Kijevu kao posljedica napada ruskih snaga, saopštili su jutros gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i Vojna uprava grada Kijeva.

"Nažalost, dvije osobe su poginule usled neprijateljskog napada u Darničkom okrugu. Izražavamo saučešće njihovim porodicama i voljenima", saopštila je Vojna uprava na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Tokom noći, Vojna uprava je proglasila najprije vazdušnu uzbunu zbog prijetnje od raketnog napada, a potom i pozvala stanovnike Kijeva da odu u najbliža skloništa.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je i da je prijavljena šteta od napada i više okruga, kao i da su službe hitne pomoći na licu mjesta.

"U Darnickom okrugu izbio je požar kao posljedica napada. Dvije osobe su spasene tokom gašenja požara. Pronađena su tijela dvije poginule osobe", objavio je Kličko na Telegramu, a prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kijev

Ukrajina

Rusija

Komentari (1)

Više iz rubrike

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Herojski podvig ruskog vojnika: Nosio povrijeđenog saborca 10 kilometara da bi mu spasao život

3 h

0
мачка животиња кућни љубимац

Svijet

Noću izlazili na ulice pa ukrali 2.700 mačaka i preprodavali ih za meso!

4 h

0
У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.

Svijet

Nastavak sukoba u Saudijskoj Arabiji: Katar posreduje između Vašingtona i Teherana

4 h

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Svijet

Potvrđen sastanak Putina i Si Đinpinga na marginama APEK-a

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima