Rusija zasula Kijev raketama i dronovima – gore četvrti

Najmanje dvije osobe poginule su u Kijevu kao posljedica napada ruskih snaga, saopštili su jutros gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i Vojna uprava grada Kijeva.

"Nažalost, dvije osobe su poginule usled neprijateljskog napada u Darničkom okrugu. Izražavamo saučešće njihovim porodicama i voljenima", saopštila je Vojna uprava na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Tokom noći, Vojna uprava je proglasila najprije vazdušnu uzbunu zbog prijetnje od raketnog napada, a potom i pozvala stanovnike Kijeva da odu u najbliža skloništa.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je i da je prijavljena šteta od napada i više okruga, kao i da su službe hitne pomoći na licu mjesta.

"U Darnickom okrugu izbio je požar kao posljedica napada. Dvije osobe su spasene tokom gašenja požara. Pronađena su tijela dvije poginule osobe", objavio je Kličko na Telegramu, a prenosi Tanjug.