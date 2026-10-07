Darijana Filipović najavila prve poteze: Smjena ambasadora i kancelarija u Mostaru

Novoizabrana članica Predsjedništva BiH Darijana Filipović (HDZ) najavila je poteze koje planira napraviti kada i zvanično bude obavljala ovu funkciju.

Odgovarajući na pitanje o prvim potezima na novoj dužnosti, najavila je skori sastanak s kolegama Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajednički minimum za rad, posebno oko evropskog puta i stabilnosti institucija.

Takođe je kazala da će odgovor na pitanje koju će zemlju prvu posjetiti pri preuzimanju dužnosti ostaviti za sam početak mandata, ali da bi željela da to bude Hrvatska.

„Slušala sam i u ovoj kampanji i poslije kampanje te priče oko 2:1, 1:2 i ko će koga preglasavati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bismo mi radili posao u skladu sa svojim ovlašćenjima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u opštu korist Bosne i Hercegovine. Želja mi je da naš mandat promijeni percepciju o Predsjedništvu od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionisati“, rekla je Filipović.

Komentarišući svoje ranije najave o smjeni ambasadora, potvrdila je da ostaje pri tom stavu, uz pojašnjenje da se tu ne radi o političkoj odmazdi već o nužnosti sagledavanja rezultata i efikasnosti bosanskohercegovačke diplomatsko-konzularne mreže.

„Želim napraviti jedan ozbiljan profesionalni pregled diplomatsko-konzularne mreže jer mi moramo znati ko nas predstavlja, gdje smo predstavljeni i kakvi su to rezultati. Po meni, diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše, treba se mijenjati“, rekla je prilikom gostovanja na RTV HB.

Nastavljajući se na temu organizacije svog budućeg rada, potvrdila je i otvaranje kancelarije u Mostaru.

Objasnila je kako to ne predstavlja stvaranje paralelnih institucija, već otvaranje prostora prema biračima koji su joj dali najveće povjerenje.

„Sjedište Predsjedništva Bosne i Hercegovine jeste u Sarajevu, ali hrvatska članica Predsjedništva može imati svoju kancelariju u Mostaru i to nisu paralelne institucije kako se pokušalo meni imputirali. To bi trebao biti prostor gdje hrvatska članica Predsjedništva može raditi i primati ljude, tako da sjedište je u Sarajevu, a Mostar će dobiti Kancelariju hrvatskog člana Predsjedništva“, podsjetila je.

Odgovarajući na pitanje o prvim potezima na novoj dužnosti, novoizabrana hrvatska članica Predsjedništva najavila je skori sastanak s kolegama Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajednički minimum za rad, posebno oko evropskog puta i stabilnosti institucija. Takođe je kazala da će odgovor na pitanje koju će zemlju prvu posjetiti pri preuzimanju dužnosti ostaviti za sam početak mandata, ali da bi željela da to bude Hrvatska.

Upitana o imenovanju novog predsjedavajućeg i novog saziva Savjeta ministara BiH, Filipović je naglasila da Predsjedništvo ima konkretnu odgovornost, ali da proces u velikoj mjeri zavisi od dogovora parlamentarnih većina. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju međuinstitucionalnu komunikaciju i snažan fokus na ključne infrastrukturne i energetske projekte.

„Savjet ministara kao izvršna vlast treba imati jasan program, ali prije svega treba imati demokratski kapacitet da donosi odluke. Ono što je moje očekivanje, osim programa koji treba biti utemeljen prije svega na evropskom putu Bosne i Hercegovine, jeste i rad na energetskoj stabilnosti, infrastrukturnim projektima, privredi i investicijama“, istakla je Filipović.

Zaključujući razgovor o prioritetima za nadolazeći period, poručila je kako proces evropskih integracija ne smije biti samo puka spoljnopolitička fraza, već stvarni proces unutrašnjih promjena. Te promjene, prema njenim riječima, moraju rezultirati bezbjednijim putevima, funkcionisanjem institucija i opštim podizanjem kvaliteta života, pri čemu susjedna Hrvatska ostaje ključni saveznik, prenosi Kliks.