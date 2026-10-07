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Dodik: Soreka nije razumio da se Srbima ne može podmetnuti mustra za ukidanje Srpske

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07.10.2026 11:57

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Додик: Сорека није разумио да се Србима не може подметнути мустра за укидање Српске
Foto: ATV

Srbi nisu narod kome možete evropski put podmetnuti kao mustru za ukidanje Republike Srpske. Soreka to nije razumio, poručuje lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Čak je, iako se predstavlja kao pravnik, diskvalifikovao sebe kada je nametanje zakona proglasio vladavinom prava. Ali mi smo razumjeli da je navodni evropski put bio antisrpski put. Da se pod plaštom evropskih integracija željela dezintegrisati Republika Srpska i napraviti unitarna BiH", navodi Dodik na Iksu te dodaje:

"Zato da biste sa nama razgovarali, prvo morate počistiti sav nered koji ste napravili, otkloniti sve anomalije koje ste proizveli. Morate se vratiti na slovo Dejtona, duhovi nas ne zanimaju. Nama se ne žuri. Možemo sačekati sljedeći sastav Evropske komisije jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost".

Kako Dodik ističe, odavno je dosadno slušati izlizane fraze o nekakvim reformama koje bi trebali sprovesti, a još neukusnije slušati laži o izgradnji demokratskih institucija, kada volju pojedinca - stranca neko smatra institucionalnim djelovanjem.

"Prvo reformišite sebe. Napravili ste Evropu neuspješnom, mi želimo u društvo uspješnih. Republika Srpska zna šta su institucije, šta je demokratija, to smo dokazali i prije neki dan. Znate li vi. Mi znamo šta je volja naroda i nju slušamo, Soreku u Srpskoj niko ne želi da čuje", zaključuje Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Luiđi Soreka

Republika Srpska

FBiH

SNSD

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