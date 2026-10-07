Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

Predsjednik Republikanske stranke u Izraelu Mark Zel zahvalio je predsjedniku Miloradu Dodiku za podršku Izraelu, napomenuvši da je nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine Srpska među prvima stala uz Izrael.

"Narod Izraela je prije tri godine doživio jedno od najmračnijih jutara u našoj istoriji, a Republika Srpska je među prvima stala u Izrael i nikada se nije pokolebala", napisao je Zel na "Iksu".

Zel je podsjetio da je Palata Republike u Banjaluci sinoć bila osvijetljena u znak sjećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael.

"Hvala Miloradu Dodiku. Hvala Republici Srpskoj. Pravi prijatelji se prepoznaju u najtežim trenucima", zaključio je Zel.

Three years ago today, the people of Israel faced the darkest morning in our history. Republika Srpska was among the first to stand with us - and they have never wavered. Tonight, the government building in Banja Luka is lit up in memory of October 7th. "Sjećamo se" - We remember. Thank you @MiloradDodik. Thank you Republika Srpska. True friends are known in the hardest moments. — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 6, 2026

Osim Zela, predsjedniku Miloradu Dodiku i Srpskoj zahvalila je i ambasador Izraela u BiH i Albaniji Galit Peleg.

"Hvala Miloradu Dodiku, hvala Republici Srpskoj što su uvijek uz Izrael, naročito na ovaj bolan dan", napisala je Pelegova na "Iksu".

Hamas je 7. oktobra 2023. godine izvršio upad i raketni napad na izraelsku teritoriju. Tada je ubijeno oko 1.200 ljudi u Izraelu, a militanti Hamasa oteli su više od 250 Izraelaca.