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Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

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07.10.2026 10:49

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предсједник Републиканске странке у Израелу Марк Зел
Foto: YouTube/printscreen

Predsjednik Republikanske stranke u Izraelu Mark Zel zahvalio je predsjedniku Miloradu Dodiku za podršku Izraelu, napomenuvši da je nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine Srpska među prvima stala uz Izrael.

"Narod Izraela je prije tri godine doživio jedno od najmračnijih jutara u našoj istoriji, a Republika Srpska je među prvima stala u Izrael i nikada se nije pokolebala", napisao je Zel na "Iksu".

Zel je podsjetio da je Palata Republike u Banjaluci sinoć bila osvijetljena u znak sjećanja na izraelske žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael.

"Hvala Miloradu Dodiku. Hvala Republici Srpskoj. Pravi prijatelji se prepoznaju u najtežim trenucima", zaključio je Zel.

Osim Zela, predsjedniku Miloradu Dodiku i Srpskoj zahvalila je i ambasador Izraela u BiH i Albaniji Galit Peleg.

"Hvala Miloradu Dodiku, hvala Republici Srpskoj što su uvijek uz Izrael, naročito na ovaj bolan dan", napisala je Pelegova na "Iksu".

Hamas je 7. oktobra 2023. godine izvršio upad i raketni napad na izraelsku teritoriju. Tada je ubijeno oko 1.200 ljudi u Izraelu, a militanti Hamasa oteli su više od 250 Izraelaca.

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Tagovi :

Mark Zel

Galit Peleg

Izrael

Republika Srpska

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