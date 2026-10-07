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U moru pronađene stotine granata iz Drugog svjetskog rata

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07.10.2026 11:23

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Грчка, острво Сирос
Foto: Pexels

Stotine granata i drugih projektila iz Drugog svjetskog rata otkrivene su tokom istraživanja morskog dna u solunskoj luci, objavila je grčka mreža "ERT njuz".

Municija je pronađena u području predviđenom za planirano proširenje šestog pristaništa u solunskoj luci.

Vjeruje se da ima oko 80 bombi težine veće od 50 kilograma, koje su locirane tokom magnetnog istraživanja morskog dna.

Smatra se da su njemačke trupe bacile bombe u more tokom svog brzog povlačenja iz Soluna, dok je Crvena armija napredovala preko Balkana u oktobru 1944. godine, podsjeća "Katimerini".

Radovi na izgradnji betonskih elemenata pristaništa trenutno su zakazani za mart 2027. godine. Morsko dno mora biti očišćeno do tada kako bi radovi na proširenju luke mogli da se nastave na vrijeme.

Lokalne vlasti su zatražile od grčke Vlade podršku u sprovođenju daljih istraživanja i bezbjednom odlaganju municije, prenosi Srna.

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Tagovi :

granata

Drugi svjetski rat

Grčka

Solun

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