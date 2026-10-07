Rubio: Isporuke nafte gotovo na nivou od prije početka sukoba

Isporuke nafte kroz Ormuski moreuz gotovo da su se vratile na nivo od prije početka sukoba između SAD i Irana, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je novinarima nakon sastanka sa grčkim ministrom spoljnih poslova Jorgosom Gerapetritisom rekao da je Iran izgubio punu kontrolu nad moreuzima i svojom ekonomijom.

"Ormuski moreuz je otvoren i kroz njega prolazi gotovo onoliko nafte koliko je prolazilo prije nego što je sukob počeo", naveo je Rubio, prenosi Srna