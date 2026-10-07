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Rubio: Isporuke nafte gotovo na nivou od prije početka sukoba

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07.10.2026 11:17

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Амерички државни секретар Марко Рубио говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Isporuke nafte kroz Ormuski moreuz gotovo da su se vratile na nivo od prije početka sukoba između SAD i Irana, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je novinarima nakon sastanka sa grčkim ministrom spoljnih poslova Jorgosom Gerapetritisom rekao da je Iran izgubio punu kontrolu nad moreuzima i svojom ekonomijom.

"Ormuski moreuz je otvoren i kroz njega prolazi gotovo onoliko nafte koliko je prolazilo prije nego što je sukob počeo", naveo je Rubio, prenosi Srna

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Tagovi :

Marko Rubio

Sjedinjene Američke Države

Iran

Ormuski moreuz

Nafta

cijene nafte

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