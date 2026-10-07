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Zašto je stadion zviždao prije izlaska Mesija?

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07.10.2026 11:33

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Зашто је стадион звиждао прије изласка Месија?
Foto: Tanjug/AP/Gustavo Garello

Lionel Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine, ali pola sata pre početka utakmice je uslijedila salva zvižduka.

Prema pisanju argentinskog lista La Nacion, sve je počelo na gornjem dijelu tribine Sentenario, odakle su navijači predsjedniku Fudbalskog saveza Argentine Klaudiju Čikiju Tapiji skandirali:

"Čiki Tapija, drukaro".

Tapija je i ranije bio izložen uvredama na utakmicama River Plejta, čiji su navijači u više navrata javno iskazivali nezadovoljstvo njegovim radom.

Zvižducima je dočekan i na Bombonjeri, tokom ceremonije posvećene Huanu Romanu Rikelmeu.

Glavni razlog za uvrede kojim je Tapija izložen su dugogodišnje optužbe na račun njegovog vođenja argentinskog fudbala, prije svega zbog kontroverznih sudijskih odluka i sumnji u povlašćen tretman pojedinih klubova.

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Tagovi :

Lionel Mesi

Argentina

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