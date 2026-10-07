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Šta se dešava u Zagrebu? Nesnosan miris širi se gradom, osjeti se i u stanovima

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07.10.2026 11:38

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Загреб, Хрватска
Foto: Pexels/ Damir K

Brojni građani Zagreba javili su se „Indeksu“ sinoć, prijavljujući intenzivan i izrazito neugodan miris nalik na izmet i smeće, koji se širio istočnim i centralnim dijelom grada.

Indeks“ je o mogućem uzroku i izvoru neugodnog mirisa poslao upit Gradu Zagrebu, ali iz nadležnih gradskih službi poručuju da nisu zabilježili nikakve vanredne okolnosti. „Nemamo nikakvih saznanja s naše strane“, kratko su odgovorili na upit.

Građani prijavljivali nesnosan smrad u stanovima i na ulicama

Dojave uznemirenih građana počele su stizati sinoć nešto prije 19 časova, a najviše pritužbi stiglo je sa područja Kvaternikovog trga i Maksimira. Nekoliko čitalaca navelo je da je smrad bio toliko snažan da je ulazio i u zatvorene prostore.

„Cijeli stan je smrdio po smeću ili izmetu, da bih onda izašao na ulicu i shvatio da na ulici, odnosno u cijelom tom dijelu grada, nesnosno zaudara. Ovo je konkretno Kvatrić“, javio je jedan čitalac.

Stanovnica sa područja iznad Kvatrića potvrdila je da se miris osjetio i poslije 20.30 časova, uporedivši ga sa mirisom psećeg izmeta.

Slične poruke stizale su i iz Maksimira, gdje su građani javljali da smrad pokriva širok potez od Mašićeve ulice do Borongajske ceste.

Smrad se osjetio i u centru i okolini Zagreba

Iako je najveći broj dojava zabilježen na istoku grada, pojedini čitaoci navode da se neugodan miris proširio i na sam centar Zagreba, ali i izvan granica grada.

„Cijeli centar grada zaudara po nesnosnom smradu“, napisao je jedan građanin, dok su pojedini navodili da se miris osjetio na širem gradskom području te da ranije nisu zabilježili sličnu situaciju.

Jedna dojava o istom neugodnom mirisu stigla je čak i sa područja Dugog Sela.

S obzirom na to da gradske službe nemaju informacija o mogućem incidentu ili izvoru, tačan uzrok sinoćnjeg smrada u Zagrebu i dalje je službeno nepoznat.

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Zagreb

Hrvatska

Neprijatan miris

građani kritikuju

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