Svetozar Marović od nedjelje slobodan čovjek

Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) i predsjednik državne zajednice Srbija i Crna Gora (SCG) Svetozar Marović od subote će biti slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Opštini Budva nanijela milionsku štetu.

Marović, koji je već deset godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez bojazni da će biti uhapšen.

Očekuje se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, što je za „Dan“ potvrdio i Marovićev advokat Zdravko Begović.

„Zastarjelost izvršenja kazne od tri godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Svetozar Marović će biti slobodan čovjek i, ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može da uradi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici“, rekao je Begović za „Dan“.

Pitanje da li je doneseno rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne izrečene Svetozaru Maroviću upućeno je i Osnovnom sudu u Kotoru, a odgovor se očekuje.

Marović je uhapšen u decembru 2015. godine. Naredne godine potpisao je dva sporazuma o priznanju krivice za organizovanje kriminalne grupe, koji su se odnosili na više afera u Budvi.

Nakon priznanja krivice osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora, uz obavezu da državi nadoknadi štetu u iznosu od 1,1 milion evra i uplati još 100.000 evra u humanitarne svrhe.