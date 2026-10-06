Žena upala u šaht, grad mora da joj isplati ozbiljan novac

Neobičan slučaj dogodio se u Đurđevcu, gdje je žena krenula iz stana da odnese smeće do kontejnera, ali je tom prilikom propala u nezaštićeni šaht i zadobila povrede. Sud je na kraju utvrdio da je za incident odgovoran Grad, koji će ženi morati da isplati gotovo 7.000 evra, piše portal Danica.hr.

Sve se dogodilo u ulici Tina Ujevića, između brojeva 1 i 3. Žena je, noseći smeće, stala na poklopac šahta koji se iznenada pomjerio, nakon čega je propala u otvor. Kako je kasnije svjedočila na sudu, cijelo tijelo joj je bilo u šahtu, dok je rukama uspjela da se zadrži za ivicu i pozove pomoć.

Iz šahta su je izvukli slučajni prolaznici, a potom je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu u Koprivnici. Prema nalazu vještaka, zadobila je više lakših povreda, uključujući nagnječenja i ogrebotine grudnog koša, stomaka, šake, butine, potkolenice i koljena.

Posebno je zanimljivo da je sporni šaht napravljen još 1984. godine za potrebe obližnjeg vrtića i okolnih zgrada. U trenutku nesreće više nije bio u upotrebi, a gradske vlasti su ranije dobijale zahtjeve da se zatrpa. Ipak, to nije učinjeno sve do nesreće. Nakon što je žena povređena, šaht je ubrzo zatrpan, uklonjena je betonska staza koja je vodila do njega, a površina je zatravljena.

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Jedna od svjedokinja, koja živi u susednoj zgradi, navela je da je šaht bio oštećen i da je o tome obavestila gradsko komunalno preduzeće, ali da po njenim navodima ništa nije preduzeto. U neposrednoj blizini nalazio se i dječji vrtić, pa su tim dijelom prolazila i djeca.

Grad se tokom postupka branio tvrdnjom da se žena u trenutku nesreće kretala van trotoara i pješačke staze, odnosno dijelom površine koji nije predviđen za kretanje pješaka. Međutim, sud nije prihvatio takvu argumentaciju.

Sutkinja je zaključila da je za događaj isključivo odgovoran Grad, jer nije održavao šaht koji se nalazio na javnoj površini dostupnoj građanima i nije obezbedio da ona bude sigurna za nesmetano kretanje.

Ženi je zato dosuđeno oko 4.600 evra na ime naknade štete, uz nadoknadu sudskih troškova, pa ukupan iznos iznosi gotovo 7.000 evra. Na dosuđeni iznos obračunavaće se i kamate. Presuda još nije pravosnažna, a Grad ima pravo da uloži žalbu.

(danica.hr)