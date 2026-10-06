Tuča u jermenskom parlamentu

Sjednica jermenske Narodne skupštine prekinuta je nakon što je rasprava između poslanika frakcija „Građanski ugovor“ i „Jaka Jermenija“ prerasla u tuču.

Incidentu u Narodnoj skupštini prethodila je rasprava poslanika Edgara Gazarjana i predsjednika parlamenta Rubena Rubinjana, prenosi Armenpres.

Gazarjan je kritikovao rad predsjednika parlamenta i način određivanja dnevnog reda, dok mu je Rubinjan isključio mikrofon, uz obrazloženje da govori o pitanjima koja nisu na dnevnom redu.

Nakon međusobnih optužbi poslanika u sali je došlo do fizičkog sukoba, nakon čega je predsjedavajuća proglasila pauzu.

Mass brawl occurs in Armenia legislature. https://t.co/5wQIhwmPlp — Armenian News-NEWSam (@NEWSam_English) October 6, 2026

Po nastavku sjednice, Rubinjan je upozorio Gazarjana da bi zbog ponavljanja ometanja rada mogao da bude udaljen iz sale, najprije na jedan, a zatim na sedam dana.

Na dnevnom redu sjednice su određivanje broja članova istražne komisije koja se bavi pitanjima vezanim za Jermensku apostolsku crkvu i izmjene Zakona o praznicima i danima sjećanja Republike Jermenije, prenosi RTS