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Tuča u jermenskom parlamentu

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06.10.2026 13:07

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Туча у јерменском Парламенту
Foto: X/printscreen

Sjednica jermenske Narodne skupštine prekinuta je nakon što je rasprava između poslanika frakcija „Građanski ugovor“ i „Jaka Jermenija“ prerasla u tuču.

Incidentu u Narodnoj skupštini prethodila je rasprava poslanika Edgara Gazarjana i predsjednika parlamenta Rubena Rubinjana, prenosi Armenpres.

Gazarjan je kritikovao rad predsjednika parlamenta i način određivanja dnevnog reda, dok mu je Rubinjan isključio mikrofon, uz obrazloženje da govori o pitanjima koja nisu na dnevnom redu.

Nakon međusobnih optužbi poslanika u sali je došlo do fizičkog sukoba, nakon čega je predsjedavajuća proglasila pauzu.

Po nastavku sjednice, Rubinjan je upozorio Gazarjana da bi zbog ponavljanja ometanja rada mogao da bude udaljen iz sale, najprije na jedan, a zatim na sedam dana.

Na dnevnom redu sjednice su određivanje broja članova istražne komisije koja se bavi pitanjima vezanim za Jermensku apostolsku crkvu i izmjene Zakona o praznicima i danima sjećanja Republike Jermenije, prenosi RTS

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Tuča

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Jermenija

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