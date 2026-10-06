Pariz testirao balističku raketu bez nuklearne bojeve glave

Francuska je testirala stratešku balističku raketu "M51.3" bez nuklearne bojeve glave, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Prvo lansiranje strateške balističke rakete `M51.3` u verziji `M51` izvršeno je danas sa nuklearne podmornice opremljene raketama", navodi se u saopštenju koje je prenio list "20 minuta".

Raketa je ispaljena iz podmornice koja je prethodno prošla redovan proces servisiranja i održavanja.

Iz Jelisejske palate saopšteno je da je predsjednik Emanuel Makron pratio probno lansiranje sa fregate francuske mornarice.

Ispaljivanje je bilo vidljivo sa obale departmana Finister, a stanovnici su mogli da čuju prigušeni zvuk rakete, prenosi Srna.