Pariz testirao balističku raketu bez nuklearne bojeve glave

Autor:ATV redakcija
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Francuska je testirala stratešku balističku raketu "M51.3" bez nuklearne bojeve glave, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
"Prvo lansiranje strateške balističke rakete `M51.3` u verziji `M51` izvršeno je danas sa nuklearne podmornice opremljene raketama", navodi se u saopštenju koje je prenio list "20 minuta".
Raketa je ispaljena iz podmornice koja je prethodno prošla redovan proces servisiranja i održavanja.
Iz Jelisejske palate saopšteno je da je predsjednik Emanuel Makron pratio probno lansiranje sa fregate francuske mornarice.
Ispaljivanje je bilo vidljivo sa obale departmana Finister, a stanovnici su mogli da čuju prigušeni zvuk rakete, prenosi Srna.
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