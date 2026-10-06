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Za šta je optužen jedan od najvažnijih njemačkih obavještajaca?

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06.10.2026 12:01

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Аугуст Ханинг, бивши предсједник Федералне обавјештајне службе (БНД), појављује се као свједок пред истражним одбором НСА у њемачком парламенту Бундестагу у Берлину 1. октобра 2015. године.
Foto: Tanjug/AP/dpa/Michael Kappeler

Bivši predsjednik njemačke Savezne obavještajne službe (BND) August Haning uhapšen je zbog sumnje na špijunažu, javlja njemačka novinska agencija DPA. Uhapšen je i jedan njegov bivši bliski saradnik.

Haning je BND vodio od 1998. do 2005. godine, a nakon toga bio je državni sekretar u njemačkom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Prema informacijama „Bilda“, istragu protiv 80-godišnjeg Haninga vodi njemačko Savezno državno tužilaštvo, a sumnjiči se i za veleizdaju, odavanje, odnosno pribavljanje državnih tajni, kao i za obavještajni rad za stranu silu.

"Bild“: Kupovao povjerljive podatke od bivšeg zaposlenog u BND-u

„Bild“ tvrdi da je Haning od bivšeg zaposlenog u BND-u za novac pribavljao tajne informacije koje su bile namijenjene obavještajnim izvještajima u Kabinetu kancelara.

Istražioci sumnjaju da je te informacije potom namjeravao da koristi ili preprodaje u okviru svojih konsultantskih poslova. Te tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene zvaničnim saopštenjem Saveznog tužilaštva.

DPA zasad potvrđuje samo da su Haning i još jedan njegov bivši saradnik uhapšeni zbog sumnje na špijunažu i da istraga traje.

Trag istrage pojavio se u slučaju Kristine Blok

Haning se već prošle godine našao pod lupom njemačkih istražilaca u potpuno drugom slučaju.

Njemački mediji tada su objavili da tužilaštvo istražuje njegovu moguću ulogu u pokušaju otmice djece hamburške preduzetnice Kristine Blok. U septembru 2025. godine pretresene su i poslovne prostorije bezbjednosne kompanije povezane s Haningom.

Haning je te navode odbacivao.

Prema „Bildu“, upravo su tokom te istrage istražioci došli do tragova koji su ih usmjerili na moguće curenje tajnih podataka iz BND-a.

Jedan od najvažnijih njemačkih obavještajaca

Haning je na čelu BND-a bio sedam godina, od 1998. do 2005. godine, u vrijeme vlade kancelara Gerharda Šredera.

Nakon odlaska iz BND-a postao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je ostao do 2009. godine.

Kao bivši šef njemačke spoljne obavještajne službe godinama je javno komentarisao terorizam, Rusiju, bezbjednosnu politiku i rad obavještajnih službi.

Njemačke vlasti zasad nisu objavile kome su povjerljive informacije eventualno trebale biti predate, niti postoji li dokaz da su zaista završile kod neke strane obavještajne službe.

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Tagovi :

Njemačka

August Haning

Špijuniranje

hapšenje

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