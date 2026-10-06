Ebola prešla u novu državu, zabilježen prvi smrtni slučaj

Kenija je potvrdila prvi slučaj ebole kod svog državljanina koji je u subotu doputovao iz Demokratske Republike Kongo. Pacijent je u međuvremenu preminuo, saopštio je ministar zdravlja Aden Duale.

Duale je na konferenciji za medije rekao da je do sada identifikovano 28 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim, među kojima su članovi porodice i zdravstveni radnici, piše britanski „Gardijan“ (The Guardian).

Ministar je pojasnio da se DR Kongo suočava sa najvećom epidemijom ebole u svojoj istoriji. Uzročnik je rijetka vrsta virusa Bundibuđo (Bundibugyo).

Epidemija je zvanično proglašena sredinom maja, ali se procjenjuje da je počela nekoliko mjeseci ranije. Dosadašnji napori da se širenje virusa zaustavi nisu bili uspješni. U ovoj srednjoafričkoj zemlji zabilježeno je više od 8.000 zaraženih i više od 4.000 smrtnih slučajeva.

Širenje i simptomi bolesti

Zaraza se ranije proširila i na Ugandu, koja je prijavila 20 slučajeva i dva smrtna ishoda. Svjetska zdravstvena organizacija u avgustu je ipak proglasila Ugandu slobodnom od ebole.

Bolest se širi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, živih ili preminulih. Simptomi uključuju povišenu temperaturu, povraćanje i proljev, dok u težim slučajevima može doći do unutrašnjeg i spoljašnjeg krvarenja.