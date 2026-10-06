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Opasan kurs: Litvanski parlament glasao za ukidanje zabrane nuklearnog naoružanja

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06.10.2026 10:46

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Опасан курс: Литвански парламент гласао за укидање забране нуклеарног наоружања
Foto: pexels

Parlament Litvanije glasao je za ukidanje ustavne zabrane nuklearnog naoružanja u zemlji, u prvom od dva glasanja potrebna za izmjenu ustava.

Predloženu izmjenu podržalo je 106 od 141 poslanika, dok je drugo glasanje zakazano za 12. januar, prenio je Rojters. Za usvajanje izmjene potrebna je dvotrećinska većina u oba glasanja.

Predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda rekao je u julu da su se političke stranke dogovorile o ukidanju zabrane, navodeći da "Rusija mijenja bezbjednosne prilike u regionu".

Nauseda je rekao da trenutno ne postoje planovi za razmještanje nuklearnog oružja u Litvaniji, ali da bi ukidanje zabrane omogućilo zemlji da preduzme odgovarajuće korake ukoliko se bezbjednosna situacija promjeni. Prema njegovim riječima, Litvanija će ostati potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.

Premijer Litvanije Mindaugas Sinkjavičjus izjavio je da je ta zemlja spremna da preuzme na sebe troškove izgradnje američke vojne baze na njenoj teritoriji.

"Partnerima preostaje samo da donesu političku odluku o stalnom vojnom prisustvu", napisao je na društvenim mrežama Sinkjavičjus.

Podsjetimo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je poručio da će "teritorija Litvanije biti na nišanu ruskog nuklearnog oružja ako Vilnjus donese odluku da ga razmjesti na svojoj teritoriji".

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Tagovi :

Litvanija

nuklearno oružje

Rusija

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