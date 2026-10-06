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Šok za Njemačku: Industrija naglo usporila

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06.10.2026 11:42

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Стара фабрика у парку Ландшафтспарк у Дуизбургу, позната туристичка атракција.
Foto: pexels/Jakob Schlothane

Nove porudžbine u njemačkoj industriji naglo su pale u avgustu, prije svega zbog znatno slabije potražnje za transportnom opremom, pokazali su podaci njemačkog zavoda za statistiku Destatis.

Nove porudžbine u prerađivačkoj industriji u najvećoj evropskoj ekonomiji pale su za 10,6 odsto u avgustu u poređenju sa julom, prema kalendarski i sezonski prilagođenim podacima.

U julu su porasle za 3,2 procenta u odnosu na prethodni mjesec, prema revidiranim podacima. Isključujući poslove velike vrijednosti, porudžbine su pale za samo 0,1 odsto u avgustu u poređenju sa julom. Drastični pad potražnje krajem ljeta prvenstveno odražava nagli pad novih porudžbina za transportnu opremu, za 61,5 odsto. U julu je potražnja za avionima, brodovima i vozovima bila više nego dvostruko veća nego početkom ljeta.

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Domaća tražnja je u avgustu pala za 17,3 odsto, izračunali su statističari. Strano tržište je takođe značajno smanjeno, za 5,4 odsto, uz podjednak procentualni pad porudžbina iz ostalih članica evrozone. „Nove porudžbine i dalje snažno variraju zbog značajne uloge javnih nabavki“, objasnilo je njemačko Ministarstvo ekonomije i energetike.

Ministarstvo: Situacija se poboljšala u nekim sektorima

Ministarstvo navodi da je avgust možda donio slabiju potražnju za industrijskom robom, uz nastavak strukturnih problema sa konkurentnošću, ali i da se situacija u posljednje vrijeme značajno poboljšala.

Ovo, ističu, prije svega se odnosi na sektore koji imaju koristi od razvoja vještačke inteligencije i javnih nabavki. Godišnje poređenje pokazuje značajno usporavanje rasta, na 2,7 odsto. Već u julu, nove porudžbine su bile 14 odsto veće nego godinu dana ranije, prenosi Indeks.

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Njemačka

industrija

ekonomija

privreda

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