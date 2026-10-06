Logo

Oporavak neće brzo: Zalihe nafte neće se popuniti ni za dvije godine

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 11:19

Komentari:

0
Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Obnavljanje globalnih zaliha nafte bi moglo da potraje i dvije godine, čak i nakon potpunog otvaranja ključnog Ormuskog moreuza.

Na to je upozorio izvršni direktor saudijske naftne kompanije Aramko Amin Naser, ukazujući na rizik od produženog pritiska na svjetsko tržište nafte.

Naser je na konferenciji Enerdži intelidžens (Energy Intelligence) u Londonu rekao da je od početka rata na Bliskom istoku izgubljeno gotovo tri milijarde barela ponude nafte, dok je iz rezervi do sada povučeno oko milijardu barela, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, pritisak na tržište mogao bi dodatno da se pojača dok se Ormuski moreuz u potpunosti ne otvori i dok se ne vrati povjerenje učesnika na energetskim tržištima.

Ормуски мореуз

Svijet

Povećan izvoz nafte kroz Ormuski moreuz

Upozorenje čelnika Aramka dolazi nekoliko dana nakon što su zemlje G7 postigle dogovor o oslobađanju do 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi, u pokušaju da ublaže posljedice poremećaja na tržištu.

Kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca, uobičajeno prolazi oko petine globalne ponude nafte i tečnog prirodnog gasa, a poremećaji plovidbe kroz taj prolaz su posljednjih mjeseci snažno uticali na svjetsko tržište energije.

Нафта

Ekonomija

Nafta pojeftinila nakon što su SAD najavile novo oslobađanje strateških rezervi

Cijene nafte su danas relativno stabilne, a novi podaci ukazuju na povećanja protoka nafte, što je ublažilo dio pritiska na tržište, prenosi CNBC.

Na londonskom tržištu cijena barela sirove nafte Brent za isporuku u decembru pala je 0,1 odsto, na 102,20 dolara, dok je američki WTI za novembar pojeftinio 0,5 odsto, na 90,64 dolara po barelu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

zalihe

Hormuški moreuz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Опасан курс: Литвански парламент гласао за укидање забране нуклеарног наоружања

Svijet

Opasan kurs: Litvanski parlament glasao za ukidanje zabrane nuklearnog naoružanja

3 h

0
Дронови погодили два брода код Бугарске, један потонуо: Посада нестала

Svijet

Dronovi pogodili dva broda kod Bugarske, jedan potonuo: Posada nestala

3 h

1
Парламент БиХ набавља четири аутомобила, процијењена вриједност 420.000 КМ

Svijet

Parlament BiH nabavlja četiri automobila, procijenjena vrijednost 420.000 KM

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

52

Čola objavio novi album, a sada sprema koncerte: Prvi bi mogao biti u ovom gradu

13

45

Uspostavljen saobraćaj preko Rače

13

41

Obustava primjene vakcine protiv tuberkuloze u Srpskoj

13

37

Ukradeno umjetničko djelo Salvadora Dalija

13

24

U FBiH privremeno obustavljena primjena vakcine protiv tuberkuloze

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima