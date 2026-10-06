Oporavak neće brzo: Zalihe nafte neće se popuniti ni za dvije godine

Obnavljanje globalnih zaliha nafte bi moglo da potraje i dvije godine, čak i nakon potpunog otvaranja ključnog Ormuskog moreuza.

Na to je upozorio izvršni direktor saudijske naftne kompanije Aramko Amin Naser, ukazujući na rizik od produženog pritiska na svjetsko tržište nafte.

Naser je na konferenciji Enerdži intelidžens (Energy Intelligence) u Londonu rekao da je od početka rata na Bliskom istoku izgubljeno gotovo tri milijarde barela ponude nafte, dok je iz rezervi do sada povučeno oko milijardu barela, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, pritisak na tržište mogao bi dodatno da se pojača dok se Ormuski moreuz u potpunosti ne otvori i dok se ne vrati povjerenje učesnika na energetskim tržištima.

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Upozorenje čelnika Aramka dolazi nekoliko dana nakon što su zemlje G7 postigle dogovor o oslobađanju do 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi, u pokušaju da ublaže posljedice poremećaja na tržištu.

Kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca, uobičajeno prolazi oko petine globalne ponude nafte i tečnog prirodnog gasa, a poremećaji plovidbe kroz taj prolaz su posljednjih mjeseci snažno uticali na svjetsko tržište energije.

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Cijene nafte su danas relativno stabilne, a novi podaci ukazuju na povećanja protoka nafte, što je ublažilo dio pritiska na tržište, prenosi CNBC.

Na londonskom tržištu cijena barela sirove nafte Brent za isporuku u decembru pala je 0,1 odsto, na 102,20 dolara, dok je američki WTI za novembar pojeftinio 0,5 odsto, na 90,64 dolara po barelu.