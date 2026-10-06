Završeno snimanje filma "Na rubu"

Snimanje studentskog završnog filma „Na rubu“ uspješno je završeno, saopštili su iz Audio-video centra Republike Srpske.

Film je realizovan u produkciji BIGOC-a i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, a donosi priču o Ognjenovom povratku u Banjaluku i suočavanju sa traumom i istinom koju je dugo skrivao.

U filmu igraju Ilija Ivanović, Nikola Milaković, Branislav Aleksić, Miljka Brđanin i Bojan Kolopić, uz članove Studija „Jazavac“ Vanju Aćimović, Aleksu Rakitu, Veljka Gradinu i Alekseja Varnicu.

Autorski tim:

• Režija i scenario: Kolja Vasić

• Producent: Biljana Lazić

• Direktor fotografije: David Šipka

• Scenografija i kostim: Marija Panić

• Šminka i maska: Mila Prosan

• Montaža: Stribor Letić

Projekat je podržao Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

"Čestitamo cijeloj ekipi filma „Na rubu“ na uspješno završenom snimanju i želimo im mnogo uspjeha u daljem radu, postprodukciji i festivalskom životu filma!", naveli su iz Audio-vizuelnog centra te su poručili:

"Vidimo se na projekcijama!"