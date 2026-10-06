Završeno snimanje filma "Na rubu"

Autor:ATV redakcija
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Snimanje studentskog završnog filma „Na rubu“ uspješno je završeno, saopštili su iz Audio-video centra Republike Srpske.
Film je realizovan u produkciji BIGOC-a i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, a donosi priču o Ognjenovom povratku u Banjaluku i suočavanju sa traumom i istinom koju je dugo skrivao.
U filmu igraju Ilija Ivanović, Nikola Milaković, Branislav Aleksić, Miljka Brđanin i Bojan Kolopić, uz članove Studija „Jazavac“ Vanju Aćimović, Aleksu Rakitu, Veljka Gradinu i Alekseja Varnicu.
Autorski tim:
• Režija i scenario: Kolja Vasić
• Producent: Biljana Lazić
• Direktor fotografije: David Šipka
• Scenografija i kostim: Marija Panić
• Šminka i maska: Mila Prosan
• Montaža: Stribor Letić
Projekat je podržao Audio-vizuelni centar Republike Srpske.
"Čestitamo cijeloj ekipi filma „Na rubu“ na uspješno završenom snimanju i želimo im mnogo uspjeha u daljem radu, postprodukciji i festivalskom životu filma!", naveli su iz Audio-vizuelnog centra te su poručili:
"Vidimo se na projekcijama!"
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