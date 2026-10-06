U FBiH privremeno obustavljena primjena vakcine protiv tuberkuloze

Autor:ATV redakcija
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Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH /FBiH/ od danas je privremeno obustavio distribuciju i primjenu be-se-že vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD.
Ova odluka je donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Hrvatskoj.
"Bezbjednost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u sprovođenju programa imunizacije", saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Be-se-že vakcina bugarskog proizvođača koristi se u FBiH od 2019. godine.
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Obustavlja se primanje vakcine protiv tuberkuloze!
Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.
"O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji biće pravovremeno obaviješteni", navodi se u saopštenju.
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