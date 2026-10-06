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U FBiH privremeno obustavljena primjena vakcine protiv tuberkuloze

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06.10.2026 13:24

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Вакцина
Foto: pexels/Mikhail Nilov

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH /FBiH/ od danas je privremeno obustavio distribuciju i primjenu be-se-že vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD.

Ova odluka je donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Hrvatskoj.

"Bezbjednost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih dostupnih informacija osnovna su načela kojima se vodimo u sprovođenju programa imunizacije", saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Be-se-že vakcina bugarskog proizvođača koristi se u FBiH od 2019. godine.

Вакцина

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Obustavlja se primanje vakcine protiv tuberkuloze!

Zavodu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njene primjene.

"O ishodu istrage, daljim preporukama i nastavku imunizacije protiv tuberkuloze stručna javnost, stanovništvo i mediji biće pravovremeno obaviješteni", navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

Vakcina

tuberkuloza

Federacija BiH

Djeca

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