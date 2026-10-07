Nasilnik iza rešetaka: Majku davio i tukao rukama i nogama

Osnovni sud u Zvorniku odredio je jednomjesečni pritvor Zvorničaninu A.E, osumnjičenom za nasilje u porodici nad svojom majkom.

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javno tužilaštva u Bijeljini zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi A.E. mogao ponaviti krivično djelo, te da bi mogao ometati postupak uticajem na svjedoke ili uništavanjem dokaza.

”Postoji osnovana sumnja da je A.E. 4. oktobra u mjestu Čelopek kod Zvornika u porodičnoj kući ugrozio tjelesni integritet svoje majke kojoj je prišao i objema rukama uhvatio za vrat i stezao je, usljed čega je izgubila dah i otežano disala, nakon čega ju je pustio”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Dodaju da je A.E. majku napao i krajem septembra nakon što je odbila da mu plati njegovu prekršajnu kaznu.

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”Postoji sumnja da je tada prišao majci, udario je rukama, a potom nogom, te je odgurnuo usljed čega je zadobila tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju.