Krdo divljih svinja lutalo Dervišima

Krdo divljih svinja primijećeno je noćas oko ponoći u banjalučkom naselju Derviši, javili su članovi Viber grupe "Patrole i radari", kako bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju.

"Desetak divljih svinja kod Kolosa na mostiću u Dervišima, Banjaluka", glasi poruka.

Nije poznato da li su se divlje svinje udaljile sa ovog područja.

Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i budu na oprezu, jer susret sa divljim svinjama na putu može biti opasan.

Ovaj prizor ponovo je upozorio na prisustvo divljih životinja u blizini naseljenih i saobraćajnih područja Banjaluke.