Krdo divljih svinja lutalo Dervišima

Autor:ATV redakcija
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Krdo divljih svinja primijećeno je noćas oko ponoći u banjalučkom naselju Derviši, javili su članovi Viber grupe "Patrole i radari", kako bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju.
"Desetak divljih svinja kod Kolosa na mostiću u Dervišima, Banjaluka", glasi poruka.
Nije poznato da li su se divlje svinje udaljile sa ovog područja.
Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i budu na oprezu, jer susret sa divljim svinjama na putu može biti opasan.
Ovaj prizor ponovo je upozorio na prisustvo divljih životinja u blizini naseljenih i saobraćajnih područja Banjaluke.
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