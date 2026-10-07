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Krdo divljih svinja lutalo Dervišima

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07.10.2026 13:23

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Дивље свиње Дервиши
Foto: Društvene Mreže

Krdo divljih svinja primijećeno je noćas oko ponoći u banjalučkom naselju Derviši, javili su članovi Viber grupe "Patrole i radari", kako bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju.

"Desetak divljih svinja kod Kolosa na mostiću u Dervišima, Banjaluka", glasi poruka.

Nije poznato da li su se divlje svinje udaljile sa ovog područja.

Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i budu na oprezu, jer susret sa divljim svinjama na putu može biti opasan.

Ovaj prizor ponovo je upozorio na prisustvo divljih životinja u blizini naseljenih i saobraćajnih područja Banjaluke.

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Tagovi :

Banja Luka

Derviši

divlje svinje

Divlje životinje

Upozorenje

Vozači

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