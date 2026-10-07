Ozbiljan kolekcionar: Osmogodišnji Banjalučanin Robi ima više od 5.000 autića

Dok većina njegovih vršnjaka svoje slobodno vrijeme provodi uz igračke koje brzo dosade, osmogodišnji Robert „Robi“ Šubert iz Banjaluke već godinama gradi kolekciju koja broji više od 5.000 minijaturnih automobila.

Robi je učenik drugog razreda Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić“, a njegova kolekcija danas obuhvata modele proizvođača Hot Vils, Matksboks, Majorette i Tarmak Vorks.

Njegova ljubav prema autićima odavno je prerasla običnu dječju igru.

Sa osam godina već je izlagač na sajmovima

Prije nekoliko dana Robi je učestvovao na Sajmu autića u Sarajevu, gdje je bio najmlađi izlagač i kolekcionar.

To mu nije bio prvi susret sa kolekcionarskim sajmovima. U maju ove godine učestvovao je i na sajmu u Lukavcu, gdje je imao priliku da predstavi svoju kolekciju i upozna druge kolekcionare.

Na putu kroz svijet minijaturnih automobila veliku podršku ima od porodice. Na sajmove odlazi zajedno sa ocem i djedom, koji prate njegov hobi i pomažu mu da pronađe nove i zanimljive modele.

Za Robija svaki sajam tako nije samo mjesto na kojem se mogu pronaći novi autići. To je prilika da vidi modele koje ranije nije imao, razgovara sa drugim kolekcionarima i pokaže koliko je njegova kolekcija za kratko vrijeme porasla.

Od kolekcije autića do žutog pojasa

Robi je, međutim, aktivan i van svijeta kolekcionarstva. Trenira džudo u Džudo klubu FENIKS Banjaluka i posjeduje žuti pojas.

Dok mu kolekcionarstvo donosi strpljenje i pažnju prema detaljima, kroz džudo uči disciplinu, upornost i fer-plej.

Sa samo osam godina tako već ima hobi koji ga vodi na sajmove širom Bosne i Hercegovine, kolekciju od više hiljada modela i iskustvo koje je za većinu njegovih vršnjaka potpuno neobično.

A najzanimljivije je što se Robijeva kolekcija tu sigurno neće zaustaviti.

Jer kada dijete sa osam godina već ima više od 5.000 autića, a na sajmove ide kao izlagač, jasno je da ovo za Robija odavno nisu samo igračke, već mali svijet koji svakim novim modelom postaje sve veći.

(Banjaluka.net)