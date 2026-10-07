Logo

Vašington i Atina započinju razmjenu informacija u polju borbe protiv terorizma

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 11:50

Komentari:

0
Амерички државни секретар Марко Рубио, лијево, говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Ђорђем Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

SAD i Grčka započinju novu razmjenu informacija između policijskih agencija u polju borbe protiv terorizma, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa grčkim ministrom spoljnih poslova Jorgosom Gerapetritisom u Atini rekao da je Grčka posebno izložena prijetnjama koje donose masovne migracije i krijumčarenje ljudi.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: Isporuke nafte gotovo na nivou od prije početka sukoba

"U okviru naših napora u borbi protiv zajedničkih prijetnji našim zemljama, ponosno objavljujemo novi memorandum o razumijevanju kojim se osniva zajednički bezbjednosni program jačanja razmjene informacija u polju borbe protiv terorizma između naših policijskih agencija", naveo je Rubio, istakavši važnost Grčke kao saveznika SAD u NATO-u.

Gerapetritis je saopštio da Grčka ima volju da sarađuje sa SAD i da ponudi pomoć na moru u Ormuskom moreuzu ukoliko tamo postoji održiv mirovni proces, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jorgos Gerepetritis

Marko Rubio

Grčka

Amerika

Vašington

Saradnja

terorizam

Komentari (0)

Više iz rubrike

Грчка, острво Сирос

Svijet

U moru pronađene stotine granata iz Drugog svjetskog rata

4 h

0
Амерички државни секретар Марко Рубио говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.

Svijet

Rubio: Isporuke nafte gotovo na nivou od prije početka sukoba

4 h

0
Члан француске странке Национално окупљање Жан-Лен Лакапел

Svijet

Lakapel: Izborni rezultat SNSD-a politička pobjeda za identitet srpskog naroda

5 h

0
Лабораторија

Svijet

Rizik od epidemije kuge je nizak

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

38

Košarac: Najveći izborni gubitnik je Konaković

15

37

Hitna sjednica Unije studenata i Studentskog parlamenta UIS zbog transparenata

15

37

Bitno: Formiranje vlasti na nivou BiH

15

29

Amidžić: Stečeni uslovi za otvaranje dva granična prelaza u Gradišci i novog na Rači

15

24

Ovi horoskopski znaci se najteže podnose: Njihove razlike često prerastu u sukob

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima