Vašington i Atina započinju razmjenu informacija u polju borbe protiv terorizma

SAD i Grčka započinju novu razmjenu informacija između policijskih agencija u polju borbe protiv terorizma, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa grčkim ministrom spoljnih poslova Jorgosom Gerapetritisom u Atini rekao da je Grčka posebno izložena prijetnjama koje donose masovne migracije i krijumčarenje ljudi.

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"U okviru naših napora u borbi protiv zajedničkih prijetnji našim zemljama, ponosno objavljujemo novi memorandum o razumijevanju kojim se osniva zajednički bezbjednosni program jačanja razmjene informacija u polju borbe protiv terorizma između naših policijskih agencija", naveo je Rubio, istakavši važnost Grčke kao saveznika SAD u NATO-u.

Gerapetritis je saopštio da Grčka ima volju da sarađuje sa SAD i da ponudi pomoć na moru u Ormuskom moreuzu ukoliko tamo postoji održiv mirovni proces, prenosi Srna.