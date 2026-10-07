Misicu (22) ubio grom pred porodicom: Iza nje ostao petogodišnji sin

Velika tragedija pogodila je porodicu 22-godišnje misice Ane Beatriz Araujo Fereire, koja je preminula nakon što ju je u Brazilu udario grom.

Mlada žena se u trenutku nesreće nalazila u dvorištu majčine kuće, gdje je tokom porodičnog ručka provodila vrijeme s malom rođakom i češljala joj kosu.

Grom je iznenada udario Anu, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu. Uprkos naporima ljekara, preminula je istog dana.

Prema riječima njenog brata Cezara Augusta, sve se dogodilo izuzetno brzo i niko nije mogao očekivati tragediju.

„Aninja je jedna od najljepših osoba koje sam upoznao u životu i takva će zauvijek ostati“, rekao je Cezar.

Ana je studirala fizioterapiju, a nedavno je doživjela i veliki uspjeh kada je proglašena kraljicom rodea na sajmu EkspoAlmas.

Njena porodica opisivala ju je kao osobu koja je sve držala na okupu. Kuma Marsela Batista istakla je njen vedar karakter, posvećenost porodici i sinu.

„Uvijek je dolazila da provodi vikende s majkom, brinula se o svojim sestrama, sređivala im kosu i spremala ukusnu hranu“, rekla je Marsela.

Opisala je Anu kao radosnu mladu ženu i uzornu majku, koja je bila veoma posvećena svom petogodišnjem sinu.

Bila kraljica rodea

Anin život bio je povezan i s lokalnom manifestacijom na kojoj je nedavno ponijela titulu kraljice rodea.

Savez poljoprivrednika Almasa, koji joj je dodijelio titulu, oprostio se od nje porukom u kojoj je istaknuto koliko je bila vezana za lokalnu tradiciju.

Naveli su da je Ana manifestaciju predstavljala s velikom radošću i ljubavlju prema tradiciji svog kraja.

„Njen odlazak ostavlja ogromnu tugu kod svih koji su imali privilegiju da je poznaju“, naveli su iz saveza.

Sahranjena na gradskom groblju

Porodica i prijatelji oprostili su se od Ane tokom vikenda.

Posljednji ispraćaj održan je u nedjelju u porodičnoj kući, dok je sahrana obavljena u ponedjeljak ujutro na gradskom groblju.

Njena iznenadna smrt potresla je porodicu i lokalnu zajednicu, posebno jer je Ana imala samo 22 godine i pred sobom brojne planove, kako na privatnom tako i na profesionalnom planu, piše Avaz