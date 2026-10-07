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Zijadu Krnjiću istekao mandat, usvojen pravilnik za GP Gradiška

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07.10.2026 13:29

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Зијаду Крњићу истекао мандат, усвојен правилник за ГП Градишка
Foto: ATV

Danas je održana elektronska sjednica Upravnog odbora UIO BiH na kojoj je usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je je bilo potrebno za otvaranje Graničnog prelaza Gradiška.

Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred Vlade Federacije BiH.

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Tagovi :

Zijad Krnjić

Srđan Amidžić

GP Gradiška

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