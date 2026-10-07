Zijadu Krnjiću istekao mandat, usvojen pravilnik za GP Gradiška

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Danas je održana elektronska sjednica Upravnog odbora UIO BiH na kojoj je usvojen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što je je bilo potrebno za otvaranje Graničnog prelaza Gradiška.
Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić kojem je u septembru istekao mandat člana kao eksperta ispred Vlade Federacije BiH.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
15
38
15
37
15
37
15
29
15
24
Trenutno na programu