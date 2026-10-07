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Invalidska kolica stižu za Cara: Ne može da se kreće bez pomoći

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07.10.2026 13:45

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Филип Цар, који је током јучерашњег инцидента у „Елити 10“ повриједио ногу након што је из све снаге шутнуо телевизор, ускоро ће добити инвалидска колица како би му кретање било олакшано.
Foto: YouTube/printscreen

Nakon što je završio s nogom u gipsu, Drvo mudrosti mu je obezbijedilo pomagalo, a Filip je već odabrao troje učesnika koji će mu pomagati u kretanju.

Filip Car, koji je tokom jučerašnjeg incidenta u „Eliti 10“ povrijedio nogu nakon što je iz sve snage šutnuo televizor, uskoro će dobiti invalidska kolica kako bi mu kretanje bilo olakšano.

On se nakon ljekarskog pregleda vratio u rijaliti s nogom u gipsu, a sada mu je, kako je objavljeno na Pinku, Drvo mudrosti obećalo kolica. Sam ih je zatražio, požalivši se da mu je teško da se kreće uz pomoć štaka.

„Značilo bi mi da dobijem neka kolica za ove situacije, da ne moram mlatiti ovim štakama. Trebaju mi i pomoćnici za kolica“, rekao je Car.

Drvo mudrosti prihvatilo je njegov zahtjev, ali pod jednim uslovom – Car je morao odabrati tri pomoćnika koji će se smjenjivati tokom dana i brinuti o njegovim potrebama.

Na kraju je odlučio da mu pomoć pružaju Đole Kralj Vipara, Aneli Ahmić i Miljana Kulić.

„Uskoro ćete dobiti pismo, a odmah nakon toga će stići i kolica“, poručilo mu je Drvo mudrosti.

Tako će Car, koji se trenutno zbog preloma teško kreće i većinu vremena provodi na rehabilitaciji, uskoro dobiti i „pojačanje“ za kretanje po imanju, piše Avaz

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Tagovi :

Filip Car

Elita 10

rijaliti

povreda

hodanje

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