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Toples fotografije Irine Šajk napravile haos na mrežama

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07.10.2026 09:30

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Иако је љетна сезона одавно завршена, поједине звијезде одбијају да се одрекну омиљеног љетног комада – бикинија. Пажњу је недавно привукла славна Ирина Шајк, која је за потребе фотографисања понијела неколико модела атрактивних купаћих костима.
Foto: Instagram/hunzag/printscreen

Iako je ljetna sezona odavno završena, pojedine zvijezde odbijaju da se odreknu omiljenog ljetnog komada – bikinija. Pažnju je nedavno privukla slavna Irina Šajk, koja je za potrebe fotografisanja ponijela nekoliko modela atraktivnih kupaćih kostima.

Pozirala je za brend "Hunza G", a modni editorijal sniman je na Ibici. Kako se vidi, manekenka je ponosno nosila nekoliko atraktivnih modela bikinija, koji su na jedinstven način istakli njenu specifičnu ljepotu.

Vitko tijelo i zavodljiv pogled bili su i te kako primjetni na fotografijama, a ne bi trebalo izostaviti ni činjenicu da je akcenat bio i na prirodnoj ljepoti, koju je dočarala i toples fotografijom.

„Već godinama obožavam "Hunza G" brend, tako da je saradnja s njim došla potpuno prirodno. Cjelokupna kolekcija je seksi i posjeduje tu jednu razigranu notu s dozom nostalgije 2000-ih i taj detalj obožavam. Snimanje na Ibici, okružena prijateljima, za mene je bio poseban trenutak“, rekla je manekenka.

Kompilacija fotografija sa snimanja objavljena je na zvaničnom Instagram profilu brenda, a brojni fanovi imali su samo pohvale na račun kolekcije kupaćih kostima, ali i nestvarnog izgleda slavne Ruskinje.

„Tako si prelijepa“, „Obožavam ovu kolekciju“, „Najbolji bikiniji koje sam ikada vidjela“, samo su neki od komentara, piše Ona.rs

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