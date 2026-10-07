Dodik: Biljana Plavšić - nepokolebljivi borac za srpski narod i Srpsku

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić ostaće upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku, izjavio je danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je na komemoraciji u Banjaluci istakao da je Plavšićeva pružala šansu drugima i žrtvovala svoj komoditet izvanrednog intelektualca za političku borbu za Republiku Srpsku.

On je naveo da je Biljana Plavšić bila političar i dobar čovjek, te da će ostati zapisano da je presuđena, a da nije počinila nijedno ubistvo niti organizovala bilo šta.

"Plavšićeva se borila za srpski narod i njen jedini kriterijum u politici je bio da li se dovoljno borite ili ne za srpski narod. Nije joj bio važan neki politički predznak", istakao je Dodik.

On je rekao da je Plavšićeva kao predsjednik Republike Srpske bila nepokolebljiva u trenucima kada je donosila odluku i kada je tu odluku trebalo da sprovede.

"Plavšićeva je znala šta radi i sve što je činila je da u beznadnom vremenu pruži šansu Republici Srpskoj i srpskom narodu", naglasio je Dodik.

Komemoracija Biljani Plavšić

Prema njegovim riječima, Plavšićeva je krajem devedesetih godina preuzela odgovornost za Republiku Srpsku i njenu stabilnost.

"Republika Srpska je tada bila podijeljena, fizički i institucionalno, i prijetilo je da dođe do brutalnog sukoba i da nestane. Plavšićeva je tada dala šansu Republici Srpskoj da se iščupa iz međunarodne zavjere", podsjetio je Dodik.

On je istakao da je 20 godina ostao na braniku iste Republike Srpske koju je zamišljala i za koju se borila Biljana Plavšić.

"Dužnost predstavnika Republike Srpske je da čuvaju pažnju prema ljudima, među kojima je Plavšićeva, koji su se hrabro i srčano borili u nemogućim uslovima za političku i istorijsku stvar – gigant koji se zove srpski narod i Republika Srpska", zaključio je Dodik.

Prije komemoracije u Banskom dvoru, najviši zvaničnici Republike Srpske upisali su se knjigu žalosti.

Plavšićeva će biti sahranjena u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija uz najviše počasti.

Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

Bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član Predsjedništva nekadašnje SR BiH.

U Republici Srpskoj bila je jedan od dva potpredsjednika, sve do 14. septembra 1996. kada je, pod pritiskom međunarodne zajednice, Radovan Karadžić prenio predsjednička ovlašćenja na nju.

Na izborima te godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske

Bivši je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, bivši funkcioner Srpske demokratske stranke i bivši predsjednik Srpskog narodnog saveza.

Plavšićeva se 10. januara 2001. godine dobrovoljno predala Haškom tribunalu pred kojim je 7. aprila 2000. optužena.

Osuđena je 27. februara 2003. godine na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. godine prebačena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinseberju, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine u Beograd, nakon odsluženja dvije trećine kazne.

U Beogradu je živjela povučeno, bez političke aktivnosti, prenosi Srna.