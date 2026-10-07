Milica Todorović se poslije porođaja suočava sa zdravstvenim problemom

Milica Todorović otvoreno je progovorila o periodu nakon porođaja, promjenama kroz koje je prošla, ali i navikama koje danas ima kada je riječ o alkoholu.

Pjevačica je otkrila da je uspjela da izgubi čak 24 kilograma, ali da njen proces mršavljenja još nije završen, kao i da joj problem predstavlja insulin.

Milica je priznala da alkohol gotovo uopšte ne konzumira, a posebno ga izbjegava kada treba da stane pred publiku. Ipak, nedavno je napravila izuzetak na rođendanu koleginice Aleksandre Prijović, gdje je, kako kaže, popila samo dva jegera – što joj je bilo dovoljno da osjeti posljedice.

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"Nisam htjela ništa da pijem jer ne volim alkohol. Aco Pejović sjedi pored mene i kaže: 'Miko, daj bar nešto popij'. Popila sam dva jegera i ukrstila oči! Znači, uopšte mi nije bilo dobro", ispričala je ona.

Pjevačica je objasnila da joj alkohol nikada nije prijao, a posebno ne pred nastup. Prisjetila se i ranijih godina, kada je poslušala savjete da popije nešto prije pjevanja kako bi joj se, navodno, otvorilo grlo.

"Nema šanse da pijem prije pjevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže 'drmni nešto da ti se otvori grlo'. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba. Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem!", dodala je.

Ukoliko bi ipak morala da bira alkoholno piće, njen izbor bi bio jeger, i to zbog slatkastog ukusa. Žestoka pića joj, sa druge strane, nikako ne prijaju.

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Pored priče o alkoholu, Todorovićeva se u emisiji "Stars Šoz" osvrnula i na svoju kilažu nakon porođaja. Rezultatima je zadovoljna, ali smatra da ima još posla do željenog izgleda.

"Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove", kaže Milica.

Ipak, kako je istakla, skidanje kilograma nije jedina stvar sa kojom se trenutno bavi. Milica je otkrila da ima problem sa insulinom, zbog čega koristi terapiju i redovno prati svoje stanje.

"Patim se sa insulinom. Imam lijek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu", rekla je Milica u emisiji "Stars Šou", prenosi "Kurir".