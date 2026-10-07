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Najnoviji rezultati: Savo Minić uvećava prednost

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07.10.2026 17:28

Komentari:

3
Најновији резултати: Саво Минић увећава предност
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić uvećava prednost u odnosu na glavnog kandidata SDS-ovog Branka Blanušu, najnoviji su podaci Centralne izborne komisije BiH.

Prema tim rezultatima Minić ima 288.805, dok je jutros imao 282.082 glasa.

Sa druge strane Branko Blanuša sada ima 230.524, dok je jutros imao 224.532.

U prevodu, Minić je od jutros uvećao prednost na 58.281 glas, dok je ona ranije iznosila 57.550 glasova.

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Savo Minić

Branko Blanuša

SNSD

SDS

Rezultati izbora 2026

Izbori 2026

Komentari (3)

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