Novaković Bursać odgovorila Radojičiću: Neuspješni utješitelj

Da se rukovodio logikom i etikom, Igor Radojičić bi znao da su izbori utakmica u kojoj svi učestvuju, a u kojoj uvijek pobijede zdrave politike kakve vode SNSD i Milorad Dodik, a ne bi ni bio u PSS-u, poručila je član Glavnog odbora SNSD-a Snježana Novaković Bursać.

Novaković Bursać je istakla da Draško Stanivuković sigurno neće biti premijer Republike Srpske, a Igora Radojičića nazvala je neuspješnim tješiteljem ljudi sa nerealnim ambicijama, optuživši ga da besmislicama pokušava ohrabriti izborne gubitnike.

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Novaković Bursać, koja prema preliminarnim rezultatima ulazi u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, reagovala je na jutrošnje navode zamjenika predsjednika PSS-a Igora Radojičića da je taj pokret povećao podršku u odnosu na rezultat PDP-a iz 2022. godine, dok SNSD bilježi pad od oko 25.000 glasova.

"Sigurno je da su pobijedili Savo Minić i Željka Cvijanović. Sigurno je da SNSD ima sedam poslanika više, sigurno ima dvotrećinsku većinu sa koalicionim partnerima i sigurno Stanivuković neće biti premijer. Sve kako je rekao Milorad Dodik", poručila je Novaković Bursać, prenosi "Srna".

Ona je posebno oštre kritike uputila Radojičiću, ističući da su postizborni dani pokazali i da se Igor Radojičić od nekada perspektivnog i vječito mladog političara pretvorio u neuspješnog utješitelja nosilaca nerealnih ambicija.

"Radojičić besmislicama samo pokušava okuražiti potonule izborne gubitnike", navela je Novaković Bursać.

Ona je optužila Radojičića i da postojanje PSS-a posmatra isključivo kroz sopstveni ulazak u parlament BiH.

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"Jedini smisao i svrha postojanja PSS-a iz ugla Igora Radojičića je njegov ulazak u Parlamentarnu skupštinu, ovaj put preko leđa Draška Stanivukovića i njegovih aktivista. Sve te njegove analize, brojke i slova služe da se zakamuflira ova bizarna činjenica na koju nisu imuni ni oni sa najtvrđim stomakom, jer i njima izaziva gađenje", poručila je Novaković Bursać.

Ona je prozvala i Stanivukovića i Radojičića zbog njihovog tumačenja izbornih rezultata.

"Spoj srednjoškolca i inženjera, polovina i trećina, učinio je da se zaborave i osnove aritmetike i elementarne matematike. O logici ne treba trošiti ni riječi. Možda ima vremena, naučiće", poručila je Novaković Bursać.

Ocijenila je da su izbori potvrdili Dodikove najave, nasuprot predviđanjima Stanivukovića i Radojičića.

"I ovi izbori su pokazali da je sigurno samo ono što Milorad Dodik kaže, da je sigurno i da se apsolutno neće desiti ono što Stanivuković i Radojičić kažu da će se sigurno desiti", navela je ona.

Novaković Bursać ocijenila je i da naknadne statističke analize i "matematičke manipulacije" služe umanjivanju izborne pobjede SNSD-a, koji je nazvala ubjedljivim i nesumnjivim pobjednikom izbora.

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"Pokret ‘Sigurna Srpska’ nije donio novu vrijednost na političku scenu, već je isključivo dodatno umrtvio tradicionalno opoziciono biračko tijelo, uzimajući glasove od PDP-a i SDS-a. Riječ je o običnom prepakivanju starih opozicionih mandata unutar istog političkog bloka", navela je Novaković Bursać.

Prema njenoj ocjeni, povećanje procentualnog udjela u uslovima manje izlaznosti nije dokaz rasta popularnosti PSS-a.

"Razumijemo potrebu Radojičića da opravda formiranje nove političke organizacije i proglasi uspjeh tamo gdje ga nema, ali nikakva matematika ne može zamijeniti proste činjenice i politički legitimitet", poručila je ona.

Novaković Bursać je najavila da će se SNSD usmjeriti na brzo formiranje stabilnih institucija, nastavak kapitalnih projekata i očuvanje ustavne pozicije Republike Srpske.