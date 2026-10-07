"Само сам жељела да се забављам": Жена глумила наставницу јер јој је било досадно

Аутор:АТВ редакција
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Ејми Џоунс (23) оптужена је да се 24. септембра лажно представила као замјенска наставница у средњој школи "Руфус Кинг Интернатионал" у Милвокију, коју је некада и сама похађала, те успјела да уђе у учионицу и преузме наставу.
Према кривичној пријави, Џоунс је школу посјетила седмицу раније и проучила начин уласка, а 24. септембра се уклопила међу ученике, прошла безбједносну контролу и представила особљу као замјенска наставница, при чему јој је ишло у прилог то што је тог дана било одсутно осам наставника, а обезбијеђено само седам замјена.
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Када је остала сама са ученицима, наводно је псовала, користила расистичке увреде, износила сексуално непримјерене коментаре, разврставала ученике према раси и полу, вријеђала их због изгледа и тежине те питала да ли неко код себе има марихуану или електронску цигарету јер јој је час "досадан и иритантан".
Ученици су због њеног понашања обавијестили особље школе, након чега је директорица контактирала агенцију за замјенске наставнике и сазнала да Џоунс уопште није њихов запослени, па ју је полиција испратила из зграде, наводи Метро.
Џоунс је касније полицији наводно признала да се представила као наставница јер јој је "било досадно", рекла да "мрзи дјецу" и да је само жељела да се забавља, док је њен адвокат на суду навео да се она лијечи од биполарног поремећаја и да је у вријеме инцидента имала проблем са правовременим добијањем терапије.
Против ње је подигнуто шест кривичних оптужби, укључујући лажно представљање као јавни службеник и пет тачака које се односе на излагање дјеце штетном садржају, док је прелиминарно саслушање заказано за 20. октобар, преносе Независне новине.
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