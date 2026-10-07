Новаковић Бурсаћ одговорила Радојичићу: Неуспјешни утјешитељ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Да се руководио логиком и етиком, Игор Радојичић би знао да су избори утакмица у којој сви учествују, а у којој увијек побиједе здраве политике какве воде СНСД и Милорад Додик, а не би ни био у ПСС-у, поручила је члан Главног одбора СНСД-а Сњежана Новаковић Бурсаћ.
Новаковић Бурсаћ је истакла да Драшко Станивуковић сигурно неће бити премијер Републике Српске, а Игора Радојичића назвала је неуспјешним тјешитељем људи са нереалним амбицијама, оптуживши га да бесмислицама покушава охрабрити изборне губитнике.
Хроника
Трагедија у Модричи: Погинуо возач, аутомобилом ударио у ограду
Новаковић Бурсаћ, која према прелиминарним резултатима улази у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, реаговала је на јутрошње наводе замјеника предсједника ПСС-а Игора Радојичића да је тај покрет повећао подршку у односу на резултат ПДП-а из 2022. године, док СНСД биљежи пад од око 25.000 гласова.
"Сигурно је да су побиједили Саво Минић и Жељка Цвијановић. Сигурно је да СНСД има седам посланика више, сигурно има двотрећинску већину са коалиционим партнерима и сигурно Станивуковић неће бити премијер. Све како је рекао Милорад Додик", поручила је Новаковић Бурсаћ, преноси "Срна".
Она је посебно оштре критике упутила Радојичићу, истичући да су постизборни дани показали и да се Игор Радојичић од некада перспективног и вјечито младог политичара претворио у неуспјешног утјешитеља носилаца нереалних амбиција.
"Радојичић бесмислицама само покушава окуражити потонуле изборне губитнике", навела је Новаковић Бурсаћ.
Она је оптужила Радојичића и да постојање ПСС-а посматра искључиво кроз сопствени улазак у парламент БиХ.
Република Српска
Најновији резултати: Саво Минић увећава предност
"Једини смисао и сврха постојања ПСС-а из угла Игора Радојичића је његов улазак у Парламентарну скупштину, овај пут преко леђа Драшка Станивуковића и његових активиста. Све те његове анализе, бројке и слова служе да се закамуфлира ова бизарна чињеница на коју нису имуни ни они са најтврђим стомаком, јер и њима изазива гађење", поручила је Новаковић Бурсаћ.
Она је прозвала и Станивуковића и Радојичића због њиховог тумачења изборних резултата.
"Спој средњошколца и инжењера, половина и трећина, учинио је да се забораве и основе аритметике и елементарне математике. О логици не треба трошити ни ријечи. Можда има времена, научиће", поручила је Новаковић Бурсаћ.
Оцијенила је да су избори потврдили Додикове најаве, насупрот предвиђањима Станивуковића и Радојичића.
"И ови избори су показали да је сигурно само оно што Милорад Додик каже, да је сигурно и да се апсолутно неће десити оно што Станивуковић и Радојичић кажу да ће се сигурно десити", навела је она.
Новаковић Бурсаћ оцијенила је и да накнадне статистичке анализе и "математичке манипулације" служе умањивању изборне побједе СНСД-а, који је назвала убједљивим и несумњивим побједником избора.
Свијет
"Само сам жељела да се забављам": Жена глумила наставницу јер јој је било досадно
"Покрет ‘Сигурна Српска’ није донио нову вриједност на политичку сцену, већ је искључиво додатно умртвио традиционално опозиционо бирачко тијело, узимајући гласове од ПДП-а и СДС-а. Ријеч је о обичном препакивању старих опозиционих мандата унутар истог политичког блока", навела је Новаковић Бурсаћ.
Према њеној оцјени, повећање процентуалног удјела у условима мање излазности није доказ раста популарности ПСС-а.
"Разумијемо потребу Радојичића да оправда формирање нове политичке организације и прогласи успјех тамо гдје га нема, али никаква математика не може замијенити просте чињенице и политички легитимитет", поручила је она.
Новаковић Бурсаћ је најавила да ће се СНСД усмјерити на брзо формирање стабилних институција, наставак капиталних пројеката и очување уставне позиције Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч4
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч7
Најновије
Најчитаније
19
49
19
46
19
43
19
34
19
26
Тренутно на програму