Хитна сједница Уније студената и Студентског парламента УИС због транспарената

Аутор:АТВ редакција
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Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву сазвали су хитну заједничку сједницу за сутра, 8. октобра 2026. године, у 12.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.
Повод за сазивање сједнице су транспаренти који су се појавили на студентским домовима широм Републике Српске, као и изјаве и пароле које су током претходних мјесец дана изношене у јавности у оквиру студентских окупљања и активности у Србији, а које су изазвале огорченост и реакције међу студентима у Републици Српској.
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Из Уније студената поручују да ће на сједници бити размотрене поруке које се односе на Републику Српску, њен идентитет и однос према српском народу, као и њихов утицај на међусобно повјерење и сарадњу студентских организација у Републици Српској и Србији.
"Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву сматрају да питања која су изазвала овакве реакције захтијевају озбиљан разговор и јасан институционални одговор. Наша је обавеза да чујемо студенте које представљамо, размотримо њихове ставове и забринутости и заједнички утврдимо правце даљег дјеловања", кажу из Уније студената и додају:
"Студентска сарадња треба да почива на узајамном поштовању, солидарности и одговорности. Очување тих вриједности подразумијева спремност да се о отвореним питањима говори јасно и аргументовано, уз поштовање достојанства свих учесника у јавном животу".
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Закључује се да ће на конференцији за медије представници обје организације представити усвојене закључке, званичне ставове и активности које ће бити предузете у наредном периоду.
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