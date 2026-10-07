Logo

Хитна сједница Уније студената и Студентског парламента УИС због транспарената

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 15:37

Коментари:

7
Унија студената Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву сазвали су хитну заједничку сједницу за сутра, 8. октобра 2026. године, у 12.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.

Повод за сазивање сједнице су транспаренти који су се појавили на студентским домовима широм Републике Српске, као и изјаве и пароле које су током претходних мјесец дана изношене у јавности у оквиру студентских окупљања и активности у Србији, а које су изазвале огорченост и реакције међу студентима у Републици Српској.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци и новог на Рачи

Из Уније студената поручују да ће на сједници бити размотрене поруке које се односе на Републику Српску, њен идентитет и однос према српском народу, као и њихов утицај на међусобно повјерење и сарадњу студентских организација у Републици Српској и Србији.

"Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву сматрају да питања која су изазвала овакве реакције захтијевају озбиљан разговор и јасан институционални одговор. Наша је обавеза да чујемо студенте које представљамо, размотримо њихове ставове и забринутости и заједнички утврдимо правце даљег дјеловања", кажу из Уније студената и додају:

"Студентска сарадња треба да почива на узајамном поштовању, солидарности и одговорности. Очување тих вриједности подразумијева спремност да се о отвореним питањима говори јасно и аргументовано, уз поштовање достојанства свих учесника у јавном животу".

policija rs traka uvidjaj

Хроника

Возио пребрзо и без дозволе: Предложен притвор возачу који је усмртио пјешака

Закључује се да ће на конференцији за медије представници обје организације представити усвојене закључке, званичне ставове и активности које ће бити предузете у наредном периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Унија студената Републике Српске

Студентски парламент

Коментари (7)

Више из рубрике

Посао разговор интервју

Република Српска

У августу у Српској незапосленост смањена, а у ФБиХ повећана

5 ч

0
Лукић: Народ подржао најдосљедније у борби за очување Српске, док будућност СДС-а није свијетла

Република Српска

Лукић: Народ подржао најдосљедније у борби за очување Српске, док будућност СДС-а није свијетла

5 ч

2
Коначни обрачун у СДС-у наредне седмице, заказане двије сједнице

Република Српска

Коначни обрачун у СДС-у наредне седмице, заказане двије сједнице

5 ч

1
Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.

Република Српска

Успјешно реализована три медицинска транспорта хеликоптером

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Ванредне контроле на београдском аеродрому

19

46

Нова трагедија у БиХ: Мушкарац преминуо, жена се бори за живот

19

43

Струка упозорава: Очекујемо још већу блокаду саобраћаја у Бањалуци

19

34

Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"

19

26

Сахрањена уз највише почасти: Посљедњи испраћај Биљане Плавшић

Тренутно на програму

18:55

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:43

Спорт

спортски програм

19:50

Маркетинг

маркетинг

19:55

Временска прогноза

временска прогноза

20:00

Бинго, Лутрија Србије

бинго

20:30

Без плана

информативно политички

Стање на граничним прелазима