Igor Dodik povećao razliku u glasovima u odnosu na Draška Stanivukovića

Na osnovu 98,78 odsto prebrojanih glasova značajan rast zabilježio je Igor Dodik koji za sada ima povjerenje 20.882 glasa.

Prema rezultatima od nedjelje on je imao 19.131 glas.

Porastao je i Broj glasova koje je osvojio aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, ali je razlika između njega i Dodika ipak još veća.

Stanivuković je u nedjelju 16.361 glas, dok sada ima 17.478 glasova.

To znači da je razlika među nosiocima lista SNSD-a i PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri porasla na 3.404 glasa, u odnosu na 2.770 koliko je iznosila u nedjelju.