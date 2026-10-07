Logo

Igor Dodik povećao razliku u glasovima u odnosu na Draška Stanivukovića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 17:21

Komentari:

4
Игор Додик
Foto: ATV

Centralna izborna komisija Republike Srpske objavila je najnovije rezultate Parlamentarnih izbora održanih u nedjelju.

Na osnovu 98,78 odsto prebrojanih glasova značajan rast zabilježio je Igor Dodik koji za sada ima povjerenje 20.882 glasa.

Prema rezultatima od nedjelje on je imao 19.131 glas.

Porastao je i Broj glasova koje je osvojio aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, ali je razlika između njega i Dodika ipak još veća.

Stanivuković je u nedjelju 16.361 glas, dok sada ima 17.478 glasova.

To znači da je razlika među nosiocima lista SNSD-a i PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri porasla na 3.404 glasa, u odnosu na 2.770 koliko je iznosila u nedjelju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

izbori

Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Igor Dodik

Draško Stanivuković

Komentari (4)

Više iz rubrike

"Српска и Додик незаобилазан политички фактор не само у БиХ"

Republika Srpska

"Srpska i Dodik nezaobilazan politički faktor ne samo u BiH"

3 h

1
Унија студената Републике Српске

Republika Srpska

Hitna sjednica Unije studenata i Studentskog parlamenta UIS zbog transparenata

4 h

7
Посао разговор интервју

Republika Srpska

U avgustu u Srpskoj nezaposlenost smanjena, a u FBiH povećana

5 h

0
Лукић: Народ подржао најдосљедније у борби за очување Српске, док будућност СДС-а није свијетла

Republika Srpska

Lukić: Narod podržao najdosljednije u borbi za očuvanje Srpske, dok budućnost SDS-a nije svijetla

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

49

Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

19

46

Nova tragedija u BiH: Muškarac preminuo, žena se bori za život

19

43

Struka upozorava: Očekujemo još veću blokadu saobraćaja u Banjaluci

19

34

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

19

26

Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima