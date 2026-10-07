Igor Dodik povećao razliku u glasovima u odnosu na Draška Stanivukovića

Autor:Stevan Lulić
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Centralna izborna komisija Republike Srpske objavila je najnovije rezultate Parlamentarnih izbora održanih u nedjelju.
Na osnovu 98,78 odsto prebrojanih glasova značajan rast zabilježio je Igor Dodik koji za sada ima povjerenje 20.882 glasa.
Prema rezultatima od nedjelje on je imao 19.131 glas.
Porastao je i Broj glasova koje je osvojio aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, ali je razlika između njega i Dodika ipak još veća.
Stanivuković je u nedjelju 16.361 glas, dok sada ima 17.478 glasova.
To znači da je razlika među nosiocima lista SNSD-a i PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici tri porasla na 3.404 glasa, u odnosu na 2.770 koliko je iznosila u nedjelju.
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