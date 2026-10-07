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U avgustu u Srpskoj nezaposlenost smanjena, a u FBiH povećana

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07.10.2026 14:46

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Посао разговор интервју
Foto: Pexel/ Vitaly Gariev

Nezaposlenost u Republici Srpskoj u avgustu je smanjena za 0,42 odsto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u Federaciji BiH povećana za 0,71 odsto, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Kada je riječ o Brčko distriktu, u avgustu je nezaposlenost smanjena za 0,11 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH na kraju avgusta bilo je 311.107 lica, što je za 1.576 lica ili 0,51 odsto više u odnosu na jul, a za 3.42 odsto manje nego u istom mjesecu 2025. godine.

U avgustu je na evidencijama bilo najviše kvalifikovanih radnika – 97.156 ili 31,23 odsto od ukupnog broja, slijede lica sa srednjom stručnom spremom, njih 89.112 ili 28,64 odsto, te nekvalifikovane osobe 87.758 ili 28,21 odsto.

Posao je tražilo i 27.940 lica sa visokom stručnom spremom ili 8,98 odsto od ukupnog broja, zatim 4.812 ili 1,55 odsto sa višom stručnom spremom, 3.766 ili 1,21 odsto sa nižom stručnom spremom, te 563 ili 0,18 odsto visokokvalifikovanih radnika.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u avgustu je bilo 12.360 novoprijavljenih osoba koja traže posao.

U avgustu su sa evidencija brisana 10.844 lica, od kojih je 5.860 zaposleno.

Istovremeno je za 9.096 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.702 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu je broj zaposlenih

u BiH iznosio 852.603, što je manje za 0,3 odsto u odnosu na prethodni mjesec, prenosi Srna.

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FBiH

Republika Srpska

Nezaposlenost

statistika

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