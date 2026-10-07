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Uspješno realizovana tri medicinska transporta helikopterom

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07.10.2026 13:59

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Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.
Foto: SRNA

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su uspješno realizovali tri medicinska transporta, rečeno je Srni u MUP-u.

Kardiološki pacijent prevezen je iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Trebinje, dok je iz trebinjske bolnice za Banjaluku prevezena trudnica.

Treći pacijent je nakon operacije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prevezen u Trebinje na dalji oporavak.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Medicinski transport

UKC Republike Srpske

Helikopterski servis Republike Srpske

Trebinje

Banja Luka

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