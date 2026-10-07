Uspješno realizovana tri medicinska transporta helikopterom

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su uspješno realizovali tri medicinska transporta, rečeno je Srni u MUP-u.

Kardiološki pacijent prevezen je iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske u Trebinje, dok je iz trebinjske bolnice za Banjaluku prevezena trudnica.

Treći pacijent je nakon operacije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prevezen u Trebinje na dalji oporavak.