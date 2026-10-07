U Banjaluci služeno opijelo Biljani Plavšić

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio je u Crkvi Svete Trojice u Banjaluci opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić.

Tokom opijela uz kovčeg sa tijelom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Republika Srpska Dodik: Biljana Plavšić - nepokolebljivi borac za srpski narod i Srpsku

Pored kovčega su bili položeni vijenci predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Dodik, Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici.

Opijelo Biljani Plavšić u Banjaluci Srna

Na komemoraciji je poručeno da će Biljana Plavšić biti upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik i beskompromisan borac za srpski narod i Republiku Srpsku.

Komemoracija Biljani Plavšić

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.