U Banjaluci služeno opijelo Biljani Plavšić

Autor:ATV redakcija
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Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio je u Crkvi Svete Trojice u Banjaluci opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić.
Tokom opijela uz kovčeg sa tijelom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
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Dodik: Biljana Plavšić - nepokolebljivi borac za srpski narod i Srpsku
Pored kovčega su bili položeni vijenci predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.
Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Dodik, Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici.
Na komemoraciji je poručeno da će Biljana Plavšić biti upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik i beskompromisan borac za srpski narod i Republiku Srpsku.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.
Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.
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