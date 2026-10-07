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U Banjaluci služeno opijelo Biljani Plavšić

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07.10.2026 12:48

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Опијело Биљани Плавшић у Бањалуци
Foto: Srna

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem služio je u Crkvi Svete Trojice u Banjaluci opijelo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić.

Tokom opijela uz kovčeg sa tijelom Plavšićeve bili su pripadnici počasnog voda Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Додик на комеморацији Плавшић

Republika Srpska

Dodik: Biljana Plavšić - nepokolebljivi borac za srpski narod i Srpsku

Pored kovčega su bili položeni vijenci predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija kojoj su između ostalih prisustvovali predsjednik Dodik, Stevandić, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, ministri u Vladi Srpske i brojni drugi zvaničnici.

Опијело Биљани Плавшић у Бањалуци
Opijelo Biljani Plavšić u Banjaluci
Srna

Na komemoraciji je poručeno da će Biljana Plavšić biti upisana u srpskoj istoriji velikim slovima kao prva žena predsjednik i beskompromisan borac za srpski narod i Republiku Srpsku.

Komemoracija Biljani Plavšić

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Prije političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

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Banja Luka

Mitropolit banjalučki Jefrem

Biljana Plavšić

opijelo

Komentari (1)

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