Velika izmjena na Koridoru 5C

Na jednoj od najvažnijih i najzahtjevnijih dionica Koridora 5C kroz Hercegovinu napravljena je značajna izmjena projekta.

Trasa auto-puta Mostar sjever – Mostar jug na području kasarne Livač pomjerena je prema brdu, a kroz ovu zonu sada je predviđena gradnja novog tunela.

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Ovo proizlazi iz najnovije Studije o procjeni uticaja na okolinu za dionicu Mostar sjever – Mostar jug, finalizovane u septembru 2026. godine za JP Autoceste FBiH.

Trasa pomjerena prema brdu

Riječ je o važnom razvoju događaja jer je prolazak auto-puta preko područja vojnog kompleksa predstavljao jedan od problema na pripremi ove dionice te je odgodio njenu realizaciju.

U dokumentu se izričito navodi da je posljednjom izmjenom projekta sprovedena korekcija trase upravo na dijelu koji prolazi kroz područje kasarne Livač.

"Posljednjom izmjenom projekta na dionici planirane trase auto-puta, koja prolazi kroz područje kasarne Livač, provedena je korekcija trase njenim pomicanjem prema brdu", navodi se u Studiji.

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Objašnjen je i razlog ove promjene: cilj je omogućiti prolazak auto-puta kroz ovu zonu izgradnjom tunela 'Livač'. Prema novom projektnom rješenju, desna cijev tunela biće duga 760,78 metara, dok će lijeva biti znatno duža i iznositi 884,73 metra, piše portal "BiznisInfo".

Drugim riječima, umjesto ranijeg rješenja, auto-puta će na ovom osjetljivom području biti dodatno povučena prema brdu i velikim dijelom provedena kroz tunel.

Jedna od najzahtjevnijih dionica Koridora 5C

Promjena kod kasarne samo je jedan dio ogromnog projekta auto-puta kroz područje Mostara. Dionica Mostar sjever – Mostar jug biće duga 14,36 kilometara i pružaće se od područja Kutilivača, gdje se nastavlja na dionicu Tunel Prenj – Mostar sjever, do Gnojnica, odnosno privremenog spoja s magistralnim putem M-6.1.

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Koliko je riječ o tehnički zahtjevnom projektu najbolje pokazuje podatak da je na samo nešto više od 14 kilometara auto-puta projektovano čak šest tunela ukupne dužine oko 6,6 kilometara i 11 mostova.

Osim novog tunela Livač, predviđeni su tuneli T1, T2, T3, T4 i T5. Najduži će biti T5, čija će desna cijev biti duga 2.247 metra, a lijeva čak 2.370 metara. Na trasi je projektovano i 11 mostova. Najduži među njima je most M4, s objektima dugim oko pola kilometra.

Auto-put će zaobići urbano područje Mostara

Novi auto-put prolaziće istočno od Mostara, izbjegavajući samo urbani centar. Trasa obuhvata područja Kutilivača, Vrapčića, Mostara, Opština i Gnojnica.

Na sjevernom dijelu biće izgrađena petlja Mostar sjever, preko koje će auto-puta biti povezana s magistralnim putem M17. Predviđen je i posebni pristupni put od M17 do petlje, duga 2,35 kilometara.

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Na južnom kraju ove dionice auto-put će nakon izlaska iz tunela T5 biti privremeno povezan s magistralnim putem M-6.1. Tu je predviđena i naplatna stanica s devet traka te dvije dodatne trake za vangabaritna vozila.

Projektanti su, dakle, tokom pripreme jednog od posljednjih velikih nedostajućih dijelova Koridora 5C kroz Hercegovinu morali prilagođavati trasu nizu prostornih i tehničkih ograničenja. Najnovija izmjena kod kasarne Livač pokazuje na koji način se pokušava prevazići jedan od njih – pomjeranjem auto-puta prema brdu i gradnjom potpuno novog tunela dugog do gotovo 900 metara.