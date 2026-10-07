Vandali oštetili javnu česmu u Banjaluci

Komunalna oprema u Banjaluci ponovo je na meti vandala, a ovog puta nesavjesni pojedinci su oštetili javnu česmu u centralnom gradskom jezgru, i to i na Bulevaru cara Dušana.

Kako su naveli iz Odjeljenja za komunalne poslove, na ovoj lokaciji pričinjena je šteta na česmi koja je postavljena kako bi bila na raspolaganju svim sugrađanima i posjetiocima grada, saopštili su iz Gradske uprave.

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Napominju da su u proteklom periodu slični vandalski činovi zabilježeni i na drugim lokacijama poput Parka Tvrtka Prvog Kotromanića, Parka "Oslobođenja", Parka bana Milosavljevića, ali na brojnim dječijim igralištima i drugim javnim prostorima, te takvo ponašanje ocijenili nedopustivim, naglasivši da uništavanje javne imovine nije samo šteta za Grad, nego za sve građane Banjaluke.

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"Ulažemo značajna sredstva kako bismo uređivali javne prostore, gradili parkove i postavljali nove sadržaje koji će biti na raspolaganju svima. Zato je poražavajuće da se nešto što je napravljeno za potrebe građana namjerno uništava. Svaku ovakvu štetu na kraju ponovo moramo sanirati sredstvima koja su mogla biti usmjerena u nove sadržaje i projekte", navode iz resornog Odjeljenja.

Dodaju da će nadležne službe preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi oštećene česme bile sanirane i ponovo stavljene u funkciju.

"Još jednom apelujemo na sve sugrađane da čuvaju javnu imovinu, ali i da prijave svaki slučaj vandalizma kojem svjedoče. Parkovi, igrališta, česme, klupe i druga urbana oprema zajednička su imovina svih nas, zbog čega je odgovornost svakog pojedinca da ih čuva, a ne uništava", naveli su u Odjeljenju.