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Uhapšen muškarac, u pretresu otkrivena 2,5 kilograma droge

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07.10.2026 14:57

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пакетићи дроге који су одузети од С.М.
Foto: MUP Tuzlanski kanton

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsila je S.M. (35) iz Gradačca zbog sumnje da se bavio trgovinom narkotika, a u pretresima kod njega je pronađeno oko 2,5 kilograma droge.

Akcija je sprovedena na području Kalesije kada su policijski službenici pretresli S.M i kod njega pronašli tri paketića sa spidom, dva paketića marihuane, te 6.320 maraka i 5.405 evra.

”Po nalogu tužilaštva i uz naredbu Opštinskog suda u Gradačcu izvršen je pretres kuće, vikendice, pomoćnih prostorija i vozila koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađeno je više paketa u kojima se nalazilo oko 1,6 kilograma marihuane i 900 grama spida, tri digitalne vage i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa proizvodnjom i prometom droge”, navode u MUP-u Tuzlanskog kantona.

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novac
MUP Tuzlanski kanton

Osumnjičeni S.M. će nakon kriminalističke obrade biti predat Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Tagovi :

trgovina drogom

hapšenje

Gradačac

MUP Tuzlanskog kantona

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