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Tragedija u Modriči: Poginuo vozač, automobilom udario u ogradu

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07.10.2026 17:36

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Muškarac star 56 godina stradao je u saobraćajnoj nesreći kada je automobilom marke "Ford Mondeo", udario u metalnu ogradu.

Nesreća se dogodila danas oko 16:30 časova u Modriči u Ulici Vasilija Ostroškog.

Od siline udara, vozilo se zapalio, a automobil u potpunosti izgorio, a u njemu je i 56-godišnji vozač, piše Provjereno.

Uskoro opširnije.

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Saobraćajna nesreća

Modriča

poginuo vozač

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