Tragedija u Modriči: Poginuo vozač, automobilom udario u ogradu

Autor:ATV redakcija
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Muškarac star 56 godina stradao je u saobraćajnoj nesreći kada je automobilom marke "Ford Mondeo", udario u metalnu ogradu.
Nesreća se dogodila danas oko 16:30 časova u Modriči u Ulici Vasilija Ostroškog.
Od siline udara, vozilo se zapalio, a automobil u potpunosti izgorio, a u njemu je i 56-godišnji vozač, piše Provjereno.
Uskoro opširnije.
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