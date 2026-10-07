Nova tragedija u BiH: Muškarac preminuo, žena se bori za život

Četrdesetosmogodišnji motociklista podlegao je povredama u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Mostaru nakon sudara sa automobilom, dok se njegova saputnica (46) bori za život.

Zdravstveno stanje žene je teško i životno je ugrožena, rekla je portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš za portal "Bljesak info".

Saobraćajna nesreća dogodila se danas 14.35 časova u mjestu Miljkovići. U njoj su učestvovali automobil "opel" i motocikl BMV.

Usljed teških povreda motociklista i njegova saputnica prevezeni su u bolnicu u Mostaru, ali uprkos naporima ljekara vozaču motocikla nije bilo pomoći.