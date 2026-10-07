Opljačkana Ana Rajković

Supruga srpskog reprezentativca Predraga Rajkovića, Ana Rajković, oglasila se večeras na Instagramu kako bi otkrila da su iz radnje u njenom vlasništvu, odnijeti dokumenti i pazari.

Ana je u objavi na Instagramu čak podijelila snimak sigurnosne kamere na kojem se vidi navodni počinilac, ali nije precizirala da li se pljačka pazara odigrala danas ili ranije.

Manekenka Ana Rajković i fudbalski golman Predrag Rajković koračaju zajedno kroz život punih devet godina. Tokom zajedničkog života dobili su troje djece – Relju, Tadiju i Noru.

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Porodica već neko vrijeme živi u Saudijskoj Arabiji, u skladu sa dogovorom sa početka zajedničkog života da cijela porodica ide zajedno gdje god ih vodi fudbalerova karijera.

(Mondo)