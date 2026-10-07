Logo

Kovačević poručio Šmitu: Ti si sasvim sigurno "politički mrtvac"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 21:04

Komentari:

0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Milorad Dodik možda i jeste "politička životinja" , ali si ti sasvim sigurno "politički mrtvac", rekao je portparol SNSD-a, Radovan Kovačević.

"Upravo zahvaljujući Dodiku",napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.

Саво Минић

Republika Srpska

"Moj narod, moja snaga": Minić u Šamcu dočekan uz vatromet

Podsjetimo, Kristijan Šmit komentarišući izbore u BiH koji su nedavno održani naveo je da predsjednik SNSD Milorad Dodik "politička životinja", opisavši ga kao političara bez ikakvih skrupula.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

Kristijan Šmit

Milorad Dodik

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Мој народ, моја снага": Минић у Шамцу дочекан уз ватромет

Republika Srpska

"Moj narod, moja snaga": Minić u Šamcu dočekan uz vatromet

2 h

0
Куваља у петодневној посјети Руској Федерацији

Republika Srpska

Kuvalja u petodnevnoj posjeti Ruskoj Federaciji

2 h

1
Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"

Republika Srpska

Podrška studentima u Srpskoj: "Naši generali nisu zločinci"

3 h

2
Комеморација Биљани Плавшић Бански двор

Republika Srpska

Sahranjena uz najviše počasti: Posljednji ispraćaj Biljane Plavšić

3 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

02

Upozorenje roditeljima u BiH: Ovaj proizvod za djecu može biti rizik

22

57

Oglasio se Vučić o poruci studenata iz Republike Srpske

22

49

Sam priznao: Milan Blagojević, nosilac liste SDS-a, nije glasao za Blanušu

22

44

Poslovi koje mnogi izbjegavaju: Plata dobra, radnika sve manje

22

43

Vozačima u bh. gradu stiglo upozorenje na medvjeda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima