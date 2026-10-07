Kovačević poručio Šmitu: Ti si sasvim sigurno "politički mrtvac"

Autor:ATV redakcija
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Milorad Dodik možda i jeste "politička životinja" , ali si ti sasvim sigurno "politički mrtvac", rekao je portparol SNSD-a, Radovan Kovačević.
Milorad Dodik možda i jeste "politička životinja" , ali si ti sasvim sigurno "politički mrtvac".
Upravo zahvaljujući Dodiku. https://t.co/0RanO4VZl3— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) October 7, 2026
"Upravo zahvaljujući Dodiku",napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks.
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Podsjetimo, Kristijan Šmit komentarišući izbore u BiH koji su nedavno održani naveo je da predsjednik SNSD Milorad Dodik "politička životinja", opisavši ga kao političara bez ikakvih skrupula.
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