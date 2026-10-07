Kovačević poručio Šmitu: Ti si sasvim sigurno "politički mrtvac"

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV/Branko Jović

Milorad Dodik možda i jeste "politička životinja" , ali si ti sasvim sigurno "politički mrtvac", rekao je portparol SNSD-a, Radovan Kovačević.

Milorad Dodik možda i jeste "politička životinja" , ali si ti sasvim sigurno "politički mrtvac". Upravo zahvaljujući Dodiku. https://t.co/0RanO4VZl3 — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) October 7, 2026 "Upravo zahvaljujući Dodiku",napisao je Kovačević na društvenoj mreži Iks. Republika Srpska "Moj narod, moja snaga": Minić u Šamcu dočekan uz vatromet Podsjetimo, Kristijan Šmit komentarišući izbore u BiH koji su nedavno održani naveo je da predsjednik SNSD Milorad Dodik "politička životinja", opisavši ga kao političara bez ikakvih skrupula.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.